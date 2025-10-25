Language
    छठ पर्व पर कैसा रहेगा मौसम... दिल्ली में प्रदूषण की मार, कई जगहों पर भारी बारिश के आसार; पढ़ें IMD का अलर्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:43 AM (IST)

    दीवाली के बाद आज यानी शुक्रवार को भी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 200 के पार है। देश की राजधानी में शुक्रवार को पिछले दो सालों में अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में बेहद खराब मौसम की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 200 के पार है (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के बाद आज यानी शुक्रवार को भी दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। राजधानी की हवा अभी भी लोगों की सेहत के लिए सही नहीं है। शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 200 के पार है। देश की राजधानी में शुक्रवार को पिछले दो सालों में अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

    वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार हुआ

    वहीं, पिछले चार दिनों से बहुत खराब श्रेणी में रहने के बाद वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार हुआ और यह खराब श्रेणी में पहुंच गई। अभी एक दो दिन यह फौरी राहत बनी रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम 17 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है।

    अक्टूबर में शुक्रवार को रही सबसे ठंडी सुबह

    आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले दो सालों में सबसे कम तापमान भी है। 2024 में 15 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक 32.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 96 से 39 प्रतिशत रहा। पूसा दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री और अधिकतम 30.4 डिग्री रहा।

    मौसम विभाग के अनुसार शनिवार सुबह धुंध छाए रहने का अनुमान है, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार शाम या रात बादल छाएंगे। सोमवार और मंगलवार को हल्की वर्षा हो सकतीहै।

    275 रहा एक्यूआइ

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हवा चलने से 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 275 रहा, जो इसे खराबृ श्रेणी में रखता है। पिछले चार दिनों से यह बहुत खराब श्रेणी में था। आनंद विहार में सभी निगरानी केंद्रों में सबसे ज्यादा 414 एक्यूआई दर्ज किया गया।

    बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान इन राज्यों में भारी बारिश के आसार

    भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में बेहद खराब मौसम की चेतावनी दी है। इसके 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और उसके पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान (मोन्था)में बदलने की संभावना जताई गई है।

     

    इस चक्रवाती तूफान के चलते तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, और ओडिशा के तटीय इलाकों में अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। IMD ने इन राज्यों के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है।

    कैसे खतरनाक बन रहा चक्रवात मोन्था?

    मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर गुरुवार को बने ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से, आज, 24 अक्टूबर, की सुबह 05:30 बजे दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दाब का क्षेत्र बन गया। ये कम दबाव वाला क्षेत्र धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके 27 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफ़ान में बदलने की संभावना है।

    चक्रवात मोन्था के चलते मछुआरों को किया अलर्ट

    मासं विभाग ने मछुआरों को 25 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी के मध्य से लगे दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र, तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश के तटों पर और 26 अक्टूबर से ओडिशा के तटों पर न जानें की सलाह दी है।