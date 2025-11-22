Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में प्रदूषण और सर्दी का डबल अटैक, तमिलनाडु-केरल में होगी तेज बारिश; जानें यूपी-पंजाब का हाल

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा। अगले 2–3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है (फोटो- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी-पंजाब में छाया कोहरा

    पंजाब, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा। अगले 2–3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है।

    तमिलनाडु-केरल में होगी तेज बारिश

    वहीं, शनिवार और रविवार को नए वेदर सिस्टम के असर से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में आंधी-तूफान, वज्रपात होने के साथ भारी बारिश की बड़ी चेतावनी है।

    पिछले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई। केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

    आज केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में छिटपुट हल्की बारिश संभव है।

    आज दिल्ली में छाई रहेगी धुंध

    दिल्ली जैसे शहरों में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी, दिनभर मौसम ठंडा रहेगा और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कई निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई 500 से भी ऊपर दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषण का स्तर 'गंभीर प्लस' की श्रेणी में चला गया।

    हिमाचल के कई इलाकों में तापमान पांच डिग्री से नीचे

    हिमाचल में 3- 4 दिनों के दौरान ऊंचे पहाड़ों और माध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस -3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि शिमला का तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 4.7 डिग्री, भुंतर के 4.6 डिग्री, कल्पा में 1.8, धर्मशाला में 7.5 रहा।