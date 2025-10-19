दिल्ली-NCR में छाएगी धुंध, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी; इन 6 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत में इस बार दिवाली पर मौसम बदलने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की धुंध देखने मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 19 से 21 अक्टूबर तक हल्का कोहरा और धुंध छाई रहेगी, जिससे सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से ऊपर बना हुआ है और 22 अक्टूबर तक सुधार की संभावना नहीं है। दिन में गर्मी जबकि रात में हल्की ठंड जारी रहेगी।

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी वहीं, मौसम विभाग ने रविवार को पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी से पारा नीचे गिरेगा, जिससे मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं।

इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश मौसम विभागके अनुसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर पूर्व मानसून के कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप और पुडुचेरी पर भी इसका प्रभाव होगा। मौसम विभाग ने इस सभी जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गिरेगा पारा आईएमडीके अनुसार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में 30 अक्तूबर तक बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। इस बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। खासकर उत्तराखंड में अगले दो दिन तक बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इससे पहाड़ी राज्यों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

आज बने रहेंगे बादल, इंदौर, भोपाल में हल्की वर्षा के भी आसार अलग-अलग स्थानों पर बनी दो मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आ रही है, जिसके चलते प्रदेश के कई शहरों पर बादल बने हुए हैं। साथ ही कहीं-कहीं वर्षा भी हो रही है। हवाओं का रुख बदलने एवं बादल बने रहने के कारण रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी है।

शनिवार को प्रदेश में सबसे कम 15.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में दर्ज किया गया। 22 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिन का सबसे अधिक 34.3 डिग्री सेल्सियस तापमान गुना में रिकार्ड किया गया।

भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन में होगी बूंदाबांदी मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी तीन चार दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी पीके रायकवार ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे लगे लक्षद्वीप क्षेत्र पर हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात बना हुआ है। शनिवार को इसके केरल और उससे लगे कर्नाटक के तट पर गहरे कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है।