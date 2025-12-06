'तय समय से पहले पूरा कर लेंगे 100 अरब डॉलर कारोबार का लक्ष्य', रूसी उद्योगपतियों से बोले पीएम मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत और रूस के शीर्ष नेताओं के बीच शुक्रवार को हुई बैठक में वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि जिस तरह से दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ रहा है उसे देखते हए द्विपक्षीय कारोबार का उक्त लक्ष्य काफी पहले पूरा कर लिया जाएगा।

पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत-रूस बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस फोरम में दोनों देशों के तकरीबन 150 उद्योगपतियों के अलावा दोनों देशों की सरकारों के तकरीबन सारे आर्थिक मामलों के मंत्री भी उपस्थित थे।

पीएम मोदी और पुतिन ने अपने- अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह दोनों देशों के बीच निवेश से संबंधित योजनाओं को तेजी से आकार देने के लिए अनावश्यक बाधाओं को तत्परता से खत्म करें।

बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने रूस के उद्योगपतियों से कहा, भारत आएं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में साझेदार बनें। पीएम मोदी ने कहा, हमने 100 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के बाद और दोनों देशों की संभावनाओं को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि यह लक्ष्य काफी पहले पूरा हो जाएगा।