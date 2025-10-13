इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत, ट्रंप के शांति प्रयासों का समर्थन: पीएम मोदी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद सोमवार को हमास ने सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया। इसके एलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद कहा और इसे मिडिल ईस्ट के लिए एक नया सवेरा बताया।

इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता और फिर बंधकों की रिहाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि करीब दो साल बाद बंधकों को रिहा करने का कदम स्वागत योग्य है। पीएम मोदी ने ट्रंप का इस मामले पर समर्थन भी जताया है।

ट्रंप ने क्या कहा? बता दें, इजरायल की संसद पहुंचे डोनल्ड ट्रंप ने गाजा में दो साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध को खत्म करने के लिए सीजफायर समझौता कराने में नेतन्याहू के शानदार काम की सराहना की और इसे नए मिडिल ईस्ट की एतिहासिक सुबह बताया।

सीजफायर समझौते की मध्यस्थता करने वाले ट्रंप ने कहा कि बचे हुए 20 इजरायली बंधकों की रिहाई लंबे वक्त से संघर्ष से ग्रस्त इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने यरूशलम में उत्साहित नेसेट के सदस्यों से कहा, "बंधक वापस आ गए हैं। यह कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाली पीढ़ियों को यह उस पल के रूप में याद रहेगा, जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ और बहुत बेहतरी के लिए।"