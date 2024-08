वायनाड में मृतकों की संख्या 200 पार, राज्य सरकार ने शुरू किया फंड जुटाने का अभियान; राज्यपाल बोले- अभी तबाही का अंदाजा नहीं

एनडीआरएफ के डीआईजी ने कहा, 'हमारी जानकारी के अनुसार, 200 से अधिक मौतें हुई हैं। शव बरामद किए जा रहे हैं और 200 से अधिक लोग घायल हैं। पहले दिन, 150 लोगों को बचाया गया था और हम अभी भी खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं। अब तक वहां भारतीय सेना, एनडीआरएफ, फायर सर्विसेज, आईएएफ, आईसीजी और अन्य की पर्याप्त टीमें मौके पर हैं और केरल के सीएम और अन्य अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की।'

#WATCH | Kerala | NDRF personnel are engaged in a rescue operation in Wayanad which was struck by landslides triggered by heavy rains