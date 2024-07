Wayanad Landslide: केरल में भूस्खलन से कई ट्रेनें हुईं रद्द तो कुछ का बदला रूट, यहां देखें पूरी लिस्ट

मिली जानकारी के अनुसार, वलाथोल नगर और वडकांचेरी के बीच भारी जलभराव के कारण आज निम्नलिखित ट्रेनें आंशिक रूप से पुनर्निर्धारित किया गया है।

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Stationary watchman stopped train no. 16526 between Valathol Nagar-Wadakancheri due to heavy rain & water flow on track.



The following trains are partially cancelled today due to heavy water logging reported between Valathol Nagar and… pic.twitter.com/si22enuny5