'बयानबाजी से नहीं, एक्शन से जीती जाती है जंग'; CDS जनरल अनिल चौहान की पाक को चेतावनी
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तेलंगाना के एयर फोर्स अकादमी, डुंडीगल में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा की। उन्होंने नए फ्लाइट कैडेट्स से क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को तेलंगाना के एयर फोर्स अकादमी, डुंडीगल में ऑटम टर्म 2025 की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड की समीक्षा की।
इस दौरान CDS जनरल अनिल चौहान नए फ्लाइट कैडेट्स को कहा कि युद्धों में कोई रनर-अप नहीं होता। वहीं, पाकिस्तान का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि युद्ध खाली बयानबाजी या सोशल मीडिया प्रचार से नहीं, बल्कि स्पष्ट लक्ष्य, ठोस योजना और निर्णायक कार्रवाई से जीते जाते हैं। साथ ही यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
लापरवाही की गुंजाइश जीरो
नए फ्लाइट कैडेट्स से CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि गलती की गुंजाइश जीरो है और लापरवाही की कीमत बहुत भारी होती है। आप भी एयर फोर्स में ऐसे समय में शामिल हो रहे हैं जब एक नया नॉर्मल पूरी तरह से बन चुका है, एक ऐसा दौर जो हाई लेवल की ऑपरेशनल तैयारी से पहचाना जाता है।
ऑपरेशन्स की तीव्रता भले ही कम हो गई हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हमारी ताकत हर घंटे, हर दिन अलर्ट, फुर्तीले और तैयार रहने की क्षमता में होगी। जीत को आदत बनाना इस नए नॉर्मल का हिस्सा होना चाहिए। युद्ध भाषणों से नहीं, बल्कि मकसद वाले कामों से जीते जाते हैं।
कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड
बता दें कि भारतीय वायु सेना की अलग-अलग ब्रांचों के फ्लाइट कैडेट्स की प्री-कमीशनिंग ट्रेनिंग के सफल पूरा होने पर एयर फोर्स एकेडमी, डुंडीगल, हैदराबाद में एक कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड आयोजित की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान ग्रेजुएशन सेरेमनी के रिव्यूइंग ऑफिसर थे।
CDS जनरल अनिल चौहान ने वियतनाम के ट्रेनीज को भी एयर फोर्स एकेडमी से ग्रेजुएट होने पर बधाई दी और कहा कि उनकी मौजूदगी भारत और वियतनाम के बीच भरोसे और दोस्ती के बंधन को मजबूत करती है। (समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)
