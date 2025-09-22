Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पीएम मोदी ने असंभव को संभव बनाया', उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की जमकर की तारीफ; कहा- दुनिया भर में बज रहा डंका

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी को असंभव को संभव बनाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मोदी देश-विदेश में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा हैं जो अपने आचरण से लोगों को प्रेरित करते हैं। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के भाषणों का विमोचन करते हुए कहा कि मोदी जनहित के लिए शुद्ध हृदय से कार्य करते हैं और किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते।

    prefferd source google
    Hero Image
    उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की जमकर की तारीफ (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी असंभव को संभव बना सकते हैं। उन्होंने मोदी को देश-विदेश में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बताया और कहा कि वह अपने आचरण के माध्यम से लोगों को उनके सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आम आदमी के प्रतिनिधि से एक सच्चे जन नेता के रूप में उभरे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री के भाषणों के दो सेट का विमोचन करते हुए सोमवार को उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनहित के लिए शुद्ध हृदय से कार्य करते हैं और किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते। मोदी की दृढ़ता ने लोगों को दिखाया है कि असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है।

    पीएम मोदी की तारीफ की

    प्रधानमंत्री के प्रत्येक भाषण में दृढ़ता, संकल्प और जन कल्याण का संदेश होता है। स्वामी विवेकानंद के उद्धरण का उल्लेख करते हुए कहा, ''उठो, जागो, और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत।'' उन्होंने विश्व नेताओं के साथ मोदी के संबंधों को उजागर किया, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी चिनफिंग शामिल हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को अपना अच्छा मित्र बताया है।

    अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बावजूद ट्रंप हमेशा मोदी को अपना ''महान मित्र'' मानते हैं। इसी तरह, चीनी राष्ट्रपति शी भी मोदी के साथ ''अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मतभेदों के बावजूद'' अच्छे संबंध साझा करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भी करीबी मित्र हैं।