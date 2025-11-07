Language
    ब्राजीलियन मॉडल के बाद पुणे की वकील की फोटो पर बवाल, कांग्रेस ने लगाया वोट चोरी का आरोप

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:25 PM (IST)

    लोकसभा में राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के बाद नया विवाद छिड़ गया है। बिहार चुनाव के पहले चरण में पुणे की महिला की स्याही लगी उंगली की फोटो वायरल होने से कांग्रेस के आरोपों को बल मिला है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वोट चुराने का आरोप लगाया है। वकील ने सफाई दी कि पोस्ट बिहार के वोटर्स को प्रेरित करने के लिए था।

    राहुल गांधी का 'वोट चोरी' आरोप

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान पुणे की महिला की स्याही लगी उंगली वाली फोटो वायरल हो गई है।

    इस तस्वीर से कांग्रेस के उन आरोपों को और बल मिल गया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी देश में चुनाव जीतने के लिए वोट चुरा रही है।

    वोट चोरी का यह दूसरा उदाहरण है जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता आरोपों को साबित करने के लिए दिखा रहे हैं। इससे पहले एक ब्राजीलियाई महिला की फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में होने से मामले को और तूल मिला था।

    कांग्रेस कर रही वोट चोरी का दावा

    पुणे की एक वकील उर्मी ने गुरुवार को वोट देने के बाद अपनी सेल्फी पोस्ट की थी, जिसमें उनकी उंगली पर स्याही का निशान दिख रहा था। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "मोदी-फाइड इंडिया के लिए वोट दिया। जाई के वोट डाली, बिहार।"

    जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस पोस्ट की पड़ताल की गई। कार्यकर्ताओं ने पुणे में वकील के वोट डालने की पुरानी तस्वीरें निकालीं और दावा किया कि यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक राज्य के वोटर दूसरे राज्य में वोट डालते हैं।

    इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को हरियाणा चुनावों में भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक ब्राजीलियन महिला ने 10 अलग-अलग बूथों पर वोट डाला था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों को सही ठहराने के लिए उस वकील की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।

    कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप

    कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रेशमा आलम ने कहा, 'मल्टी-स्टेट वोटिंग नया स्टार्टअप है। इन्वेस्टर: BJP। प्रोडक्ट: नकली जनादेश।"

    महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने इस मजाकिया पोस्ट पर लिखा, "मैं लोकसभा में महाराष्ट्र में वोट दूंगा। मैं विधानसभा में बिहार में वोट दूंगा। मैं मोदी के लिए वोट चुराऊंगा।" बिहार में कांग्रेस के सहयोगी भी सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे।

    RJD की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा, "2024 में मैडम ने महाराष्ट्र में वोट दिया, और 2025 में वह बिहार में वोट देंगी। उन्होंने खुलेआम लिखा है कि वह मोदी का भारत बनाना चाहती हैं। उन्होंने अपनी सारी शर्म और मर्यादा बेच दी है! जरा उनका घमंड तो देखिए। जब आप उनसे कुछ पूछते हैं, तो मैडम कहती हैं, 'सिस्टम हमारा है!' पूरा सिस्टम BJP वालों के लिए केंचुओं की तरह चलता है।"

    वकील ने दी सफाई

    विवाद को बढ़ता देख पोस्ट करने वाली वकील ने खुद इसपर सफाई दी। उन्होंने लिखा कि उनका पोस्ट सिर्फ बिहार के वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए था और उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने आज वोट दिया है।

    ब्राजीलियन महिला की वायरल तस्वीर

    इससे पहले एक ब्राज़ीलियन महिला की फोटो पर भी बवाल मचा था, जब राहुल गांधी ने दावा किया था कि इसका इस्तेमाल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 एंट्रीज़ में किया गया था। बाद में पता चला कि यह फोटो लारिसा नेरी नाम की एक हेयरड्रेसर की थी। उसे नहीं पता था कि यह तस्वीर दूसरे देश में मीलों दूर एक बड़े पॉलिटिकल विवाद का सेंटर बन जाएगी।