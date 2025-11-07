ब्राजीलियन मॉडल के बाद पुणे की वकील की फोटो पर बवाल, कांग्रेस ने लगाया वोट चोरी का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान पुणे की महिला की स्याही लगी उंगली वाली फोटो वायरल हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तस्वीर से कांग्रेस के उन आरोपों को और बल मिल गया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी देश में चुनाव जीतने के लिए वोट चुरा रही है। वोट चोरी का यह दूसरा उदाहरण है जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता आरोपों को साबित करने के लिए दिखा रहे हैं। इससे पहले एक ब्राजीलियाई महिला की फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में होने से मामले को और तूल मिला था। कांग्रेस कर रही वोट चोरी का दावा पुणे की एक वकील उर्मी ने गुरुवार को वोट देने के बाद अपनी सेल्फी पोस्ट की थी, जिसमें उनकी उंगली पर स्याही का निशान दिख रहा था। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "मोदी-फाइड इंडिया के लिए वोट दिया। जाई के वोट डाली, बिहार।"

जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस पोस्ट की पड़ताल की गई। कार्यकर्ताओं ने पुणे में वकील के वोट डालने की पुरानी तस्वीरें निकालीं और दावा किया कि यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक राज्य के वोटर दूसरे राज्य में वोट डालते हैं।

इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को हरियाणा चुनावों में भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक ब्राजीलियन महिला ने 10 अलग-अलग बूथों पर वोट डाला था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों को सही ठहराने के लिए उस वकील की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी।