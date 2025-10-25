Language
    Video: ट्रेन में नहीं मिली सीट तो युवक ने वॉशरूम को बनाया बेडरूम, वीडियो देख लोग हैरान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, एक यात्री ट्रेन के वॉशरूम को अपना निजी कमरा बना लेता है। वह अंदर चारपाई लगाकर आराम से सोता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कह रहे हैं। रेलवे की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

    Hero Image

    ट्रेन में नहीं मिली सीट तो युवक ने वॉशरूम को बनाया बेडरूम (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक यात्री ट्रेन के वॉशरूम को अपने पर्सनल बेडरूम में बदलता नजर आ रहा है। इस अनोखी हरकत ने लोगों को हैरान भी किया और हंसने पर मजबूर भी कर दिया।

    इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो को अब तक 7.8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर विशाल ने रेलवे प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड किया था। क्लिप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट में आराम से लेटा हुआ है। उसके पास उसका सारा सफर का सामन और बिस्तर भी रखा हुआ है।

    लगा रही थी चारपाई

    यहां तक कि वह टॉयलेट की खिड़की से एक बुनी हुई चारपाई को पकड़े हुए दिखता है, जिससे पूरा वॉशरूम किसी छोटे केबिन जैसा लग रहा है। वीडियो में विशाल की पीछे से आवाज आ रही है, जिसमें वो बोल रहा है- "भाई ने वॉशरूम को बेडरूम बना दिया।"

     
     
     
    इसके बाद वीडियो बनाने वाले शख्स ने उस यात्री से सवाल भी किया कि क्या ये पूरा घर का सामान है क्या? इस पर शख्स ने हंसते हुए हां में जवाब दिया। इस वीडियो को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे मजेदार बताया और कुछ ने इसे गंदगी और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग का मामला बताया।

    लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

    एक यूजर ने लिखा, "यह तो सफर का असली मजा रहे रहा है, बाकी लोग खड़े रहने की जगह ढूंढ रहे हैं"। तो वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, "अब रेलवे वाले अगला स्टेशन आते ही इसे उतार देंगे।"

    रेलवे का नहीं आया कोई जवाब

    हालांकि, इस घटना पर रेलवे की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन यह वीडियो एक बार फिर सवाल उठाता है कि क्या ट्रेन में जगह की कमी और यात्रियों का लापरवाह रवैया ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार हैं?

