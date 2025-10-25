Video: ट्रेन में नहीं मिली सीट तो युवक ने वॉशरूम को बनाया बेडरूम, वीडियो देख लोग हैरान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक यात्री ट्रेन के वॉशरूम को अपने पर्सनल बेडरूम में बदलता नजर आ रहा है। इस अनोखी हरकत ने लोगों को हैरान भी किया और हंसने पर मजबूर भी कर दिया।

इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो को अब तक 7.8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर विशाल ने रेलवे प्लेटफॉर्म से रिकॉर्ड किया था। क्लिप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट में आराम से लेटा हुआ है। उसके पास उसका सारा सफर का सामन और बिस्तर भी रखा हुआ है।

लगा रही थी चारपाई यहां तक कि वह टॉयलेट की खिड़की से एक बुनी हुई चारपाई को पकड़े हुए दिखता है, जिससे पूरा वॉशरूम किसी छोटे केबिन जैसा लग रहा है। वीडियो में विशाल की पीछे से आवाज आ रही है, जिसमें वो बोल रहा है- "भाई ने वॉशरूम को बेडरूम बना दिया।"

View this post on Instagram A post shared by VishaL (@mr.vishal_sharma_)

इसके बाद वीडियो बनाने वाले शख्स ने उस यात्री से सवाल भी किया कि क्या ये पूरा घर का सामान है क्या? इस पर शख्स ने हंसते हुए हां में जवाब दिया। इस वीडियो को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे मजेदार बताया और कुछ ने इसे गंदगी और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग का मामला बताया।

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया एक यूजर ने लिखा, "यह तो सफर का असली मजा रहे रहा है, बाकी लोग खड़े रहने की जगह ढूंढ रहे हैं"। तो वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, "अब रेलवे वाले अगला स्टेशन आते ही इसे उतार देंगे।"