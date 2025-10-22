Video: रिटायरमेंट से पहले आखिरी रेस... केरल की नन ने वर्दी पहनकर नंगे पैर लगाई बाधा दौड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर केरल की एक नन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिस्टरसबीना नंगे पैर पारंपरिक पोशाक पहने बाधा दौड़ में हिस्सा लेती नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं सबीना न सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है बल्कि तेजी से बाधाओ को पार कर रेस खत्म करती है. जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा वो हैरान रह गया।

केरल की नन का बाधा दौड़ वीडियो वायरल बता दें सबीना अपनी किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्तर की बाधा दौड़ में भाग ले चुकीं हैं वहीं उन्होंने राज्य मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में 55 से अधिक आयु वर्ग में पहला स्थान भी प्राप्त किया। उन्होंने कई साल पहले आखिरी बार ऐसी ही किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। उस दौरान जैसे ही उन्होंने रेस पूरी की दर्शकों ने तालियों के साथ उनका अभिवादन किया।

सिस्टर सबीना ने नंगे पैर दौड़ लगाई सिस्टर सबीना कासरगोड के एन्नाप्पारा की रहने वाली हैं. वे साल 1993 में वायनाड आ गईं थी। उन्होंने नौवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान एथलेटिक्स में अपनी पहचान बनाई और बाधा दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगता में हिस्सा लिया. कॉलेज के दिनों में, उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ध्यान पढाई की ओर लगाया और प्रतियोगिताओं में भाग लेना कम कर दिया। सिस्टरसबीना फिलहाल एक स्कूल में शारीरिक शिक्षा पढ़ाती हैं।