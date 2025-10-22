Video: रिटायरमेंट से पहले आखिरी रेस... केरल की नन ने वर्दी पहनकर नंगे पैर लगाई बाधा दौड़
केरल की एक नन, सिस्टर सबीना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे नंगे पैर बाधा दौड़ में भाग ले रही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी बाधा दौड़ में भाग लिया था और राज्य मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सेवानिवृत्ति से पहले, उन्होंने एक आखिरी बार प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा जताई थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर केरल की एक नन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सिस्टरसबीना नंगे पैर पारंपरिक पोशाक पहने बाधा दौड़ में हिस्सा लेती नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं सबीना न सिर्फ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है बल्कि तेजी से बाधाओ को पार कर रेस खत्म करती है. जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा वो हैरान रह गया।
केरल की नन का बाधा दौड़ वीडियो वायरल
बता दें सबीना अपनी किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्तर की बाधा दौड़ में भाग ले चुकीं हैं वहीं उन्होंने राज्य मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में 55 से अधिक आयु वर्ग में पहला स्थान भी प्राप्त किया। उन्होंने कई साल पहले आखिरी बार ऐसी ही किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। उस दौरान जैसे ही उन्होंने रेस पूरी की दर्शकों ने तालियों के साथ उनका अभिवादन किया।
सिस्टर सबीना ने नंगे पैर दौड़ लगाई
सिस्टर सबीना कासरगोड के एन्नाप्पारा की रहने वाली हैं. वे साल 1993 में वायनाड आ गईं थी। उन्होंने नौवीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान एथलेटिक्स में अपनी पहचान बनाई और बाधा दौड़ में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगता में हिस्सा लिया. कॉलेज के दिनों में, उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ध्यान पढाई की ओर लगाया और प्रतियोगिताओं में भाग लेना कम कर दिया। सिस्टरसबीना फिलहाल एक स्कूल में शारीरिक शिक्षा पढ़ाती हैं।
सेवानिवृत्ति से पहले आखिरी प्रतियोगिता
बता दें ये दौड़ उनकी रिटायर्मेंट से पहले आखिरी दौड़ थी। उन्होंने कहा, "अगले साल मार्च में मैं शारीरिक शिक्षा शिक्षिका के रूप में रिटायर हो रही हूं। मैं रिटायर होने से पहले एक आखिरी बार प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी, इसलिए मैं स्टेट मास्टर्समीट में आई।"
உடை என்பது ஒரு கவசம் - சாதிக்க உடை ஒரு தடை அல்ல...
கேரளா - வயநாடு : துவாரகா AUP பள்ளியில் உடற்கல்வி ஆசிரியராக இருக்கும் 55 வயதான கன்னியாஸ்திரி சபீனா
தடகள போட்டியில் மற்ற வீரர்களை விட மின்னல் வேகத்தில் முந்தி சென்று தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.
சிஸ்டர் சபீனா ஒன்பதாம் வகுப்பிலே… pic.twitter.com/kmx93OYaHr
