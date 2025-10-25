Language
    कुरनूल बस अग्निकांड से पहले पेट्रोल पंप पर क्या कर था शराबी बाइक वाला? वायरल वीडियो में नया खुलासा 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:54 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस अग्निकांड में 20 लोगों की मौत के बाद, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। फुटेज में एक बाइक सवार पेट्रोल पंप में घुसता हुआ दिख रहा है, जिसकी पहचान शिवशंकर के रूप में हुई है। दावा किया जा रहा है कि वह अग्निकांड से पहले नशे में था। पुलिस ने अभी तक फुटेज की पुष्टि नहीं की है, लेकिन समय घटना से मेल खाता है।

    Hero Image

    कुरनूल बस अग्निकांड से पहले पंप पर दिखा बाइक वाला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस अग्निकांड में 20 लोगों की जलकर हुई मौत ने देश को झकझोर कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इसके बीच सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुरनूल बस अग्निकांड से कुछ देर पहले एक बाइक वाला पेट्रोल पंप में घुसता है। कथित तौर पर जलकर मरने वालों में ये बाइक वाला भी शामिल था।

    मृतक बाइकर की पहचान शिवशंकर के रूप में हुई है। इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में वह शराब के नशे में दिख रहा है।

    सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा?

    सीसीटीवी फुटेज में 24 अक्टूबर को सुबह 2 बजकर 22 मिनट का समय लिखा है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल पर दो आदमी दिख रहे हैं। बाद में उनमें से एक को बाइक को धक्का देते हुए और फिर बाहर निकलते हुए देखा गया, अचानक स्पीड तेज होने की वजह से थोड़ी देर के लिए उसका बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन फिर वह संभल गया।

    पुलिस ने नहीं की सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि

    पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इसमें जो समय दिखाया गया है, वह घटना वाले समय से मैच खाता है। पुलिस के मुताबिक अग्निकांड शुक्रवार सुबह करीब ढाई से तीन बजे के करीब हुई। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि शिवशंकर उस समय शराब के नशे में था। वह उन लोगों में से एक था जिनकी मौत शुक्रवार को कुरनूल के बाहरी इलाके में हुए दुखद बस हादसे में हुई।

