कुरनूल बस अग्निकांड से पहले पेट्रोल पंप पर क्या कर था शराबी बाइक वाला? वायरल वीडियो में नया खुलासा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस अग्निकांड में 20 लोगों की जलकर हुई मौत ने देश को झकझोर कर दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इसके बीच सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुरनूल बस अग्निकांड से कुछ देर पहले एक बाइक वाला पेट्रोल पंप में घुसता है। कथित तौर पर जलकर मरने वालों में ये बाइक वाला भी शामिल था।

मृतक बाइकर की पहचान शिवशंकर के रूप में हुई है। इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में वह शराब के नशे में दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा? सीसीटीवी फुटेज में 24 अक्टूबर को सुबह 2 बजकर 22 मिनट का समय लिखा है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल पर दो आदमी दिख रहे हैं। बाद में उनमें से एक को बाइक को धक्का देते हुए और फिर बाहर निकलते हुए देखा गया, अचानक स्पीड तेज होने की वजह से थोड़ी देर के लिए उसका बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन फिर वह संभल गया।