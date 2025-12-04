Video: चेहरे पर घूंघट और हाथ में गिटार लिए दुल्हन ने बना दिया माहौल, इस मुंह दिखाई का वायरल वीडियो आपने देखा क्या

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विवाह के बाद दुल्हन की मुंह दिखाई एक खास रस्म होती है। इस दौरान सामान्य तौर पर दुल्हन की मुस्कान, थोड़ी झिझक और शर्म देखने को मिलती है। हालांकि, इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने इन रस्मों में एक नया ट्विस्ट ला दिया है।

दरअसल, एक नई नवेली दुल्हन जैसे ही शादी के बाद घर के कमरे में घूंघट ओड़कर पहुंची, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले कुछ पल में ही पूरा घर एक कॉन्सर्ट के तरह गूंज उठा। ससुराल में मुंह दिखाई के समय बहु की कला को देखकर वहां के लोग ताली पीटते रह गए। अब सोशल मीडिया पर ये पूरा प्रकरण तेजी से वायरल हो रहा है।

रॉकस्टार बहू का वीडियो वायरल सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नई नवेली दुल्हन ससुराल में सभी के साथ घूंघट ओढ़कर बैठी हुई है। इस बीच वह अचानक गिटार उठाती है और ऐसा माहौल बना देती है कि सभी की निगाहें उसकी इस कला पर टिकी रह जाती हैं।