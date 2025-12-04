Language
    Video: चेहरे पर घूंघट और हाथ में गिटार लिए दुल्हन ने बना दिया माहौल, इस मुंह दिखाई का वायरल वीडियो आपने देखा क्या

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:01 AM (IST)

    विवाह के बाद मुंह दिखाई की रस्म में एक दुल्हन ने गिटार बजाकर सबको चौंका दिया। ससुराल पहुंचते ही उसने 'तेरा मेरा प्यार अमर' गाना शुरू कर दिया, जिससे घर ...और पढ़ें

    Hero Image

    चेहरे पर घूंघट और हाथ में गिटार लिए दुल्हन ने बना दिया माहौल। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विवाह के बाद दुल्हन की मुंह दिखाई एक खास रस्म होती है। इस दौरान सामान्य तौर पर दुल्हन की मुस्कान, थोड़ी झिझक और शर्म देखने को मिलती है। हालांकि, इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने इन रस्मों में एक नया ट्विस्ट ला दिया है।

    दरअसल, एक नई नवेली दुल्हन जैसे ही शादी के बाद घर के कमरे में घूंघट ओड़कर पहुंची, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले कुछ पल में ही पूरा घर एक कॉन्सर्ट के तरह गूंज उठा। ससुराल में मुंह दिखाई के समय बहु की कला को देखकर वहां के लोग ताली पीटते रह गए। अब सोशल मीडिया पर ये पूरा प्रकरण तेजी से वायरल हो रहा है।

    रॉकस्टार बहू का वीडियो वायरल

    सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नई नवेली दुल्हन ससुराल में सभी के साथ घूंघट ओढ़कर बैठी हुई है। इस बीच वह अचानक गिटार उठाती है और ऐसा माहौल बना देती है कि सभी की निगाहें उसकी इस कला पर टिकी रह जाती हैं।

    इस दौरान बहु अचानक गिटार पर 'तेरा मेरा प्यार अमर' गाना शुरू कर दिया। इस बहु का वीडियो पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने कहा कि यह बहु नहीं ये तो रॉकस्टार है। इस वीडियो पर लोगों के कमेंट की बारिश हो रही है। एक यूजर ने लिखा कि बहु का कॉन्फिडेंस और गायकी का अंदाज वाकई काबिए-ए-तारीफ है।  

     

     

    गौरतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ये वीडियो @arsh_utkarsh नाम के पेज से शेयर किया गया है। पोस्ट होने के साथ ही ये वीडियो काफी वायरल हो गया। ये पोस्ट लोगों के दिलों को छू रही है। 