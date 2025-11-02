Language
    स्कूल न जाने से बचने के लिए बच्चे ने किया ऐसा ड्रामा, वायरल हो गया वीडियो

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा स्कूल जाने से बचने के लिए चारपाई पकड़कर रो रहा है। परिवार वाले उसे जबरदस्ती स्कूल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। आखिरकर परिवार वाले चारपाई समेत उसे उठाकर स्कूल ले जाते हैं। इस घटना का वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है।

    Hero Image

    स्कूल न जाने से बचने के लिए चारपाई से चिपक गया छोटा बच्चा (स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छोटा बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है। इस दौरान घर वाले उसे जबरजस्ती स्कूल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वह खाट को कसकर पकड़ा हुआ है। स्कूल न जाने की जिद करते हुए वो चिल्ला चिल्लाकर रो रहा है। इस दौरान बच्चे के नखड़े ने इसे कॉमेडी सीन में बदल दिया।

    दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में बच्चा चारपाई को पकड़कर सोया हुआ है। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी वो स्कूल न जाने की जिद पर अड़ा हुआ है। लेकिन घर वालों ने ऐसा किया जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। घर वालों ने चारपाई सहित लड़के को उठाकर स्कूल लेकर पहुंच गए।

    कसकर पकड़ा हुआ है चारपाई

    स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चे के इस नाटकीय रूप का किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चे को सड़क पर घुमाया जा रहा है और देखने वाले हंस रहे हैं। स्कूल वाली जगह पर भी पहुंचने के बाद वह खाट कसकर पकड़ा हुआ है और उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वह चारपाई पर बेखौफ लेटा हुआ है। इस दौरान बच्चे के दोस्त उसके पास से गुजर रहे हैं।

    देखिए वीडियो


    इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के हंसी वाले कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर्न ने लिखा, "बचपन याद आ गया," जबकि दूसरे ने मजाक में कहा, "बड़ा ही खतरनाक बच्चा है।" कई लोगों ने कहा कि इस दृश्य ने उन्हें बचपन में सुबह जल्दी उठने और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने की अपनी लड़ाइयों की याद दिला दी। हालांकि, यह वीडियो कहां का है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।