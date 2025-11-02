स्कूल न जाने से बचने के लिए बच्चे ने किया ऐसा ड्रामा, वायरल हो गया वीडियो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छोटा बच्चा स्कूल जाने से मना कर रहा है। इस दौरान घर वाले उसे जबरजस्ती स्कूल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वह खाट को कसकर पकड़ा हुआ है। स्कूल न जाने की जिद करते हुए वो चिल्ला चिल्लाकर रो रहा है। इस दौरान बच्चे के नखड़े ने इसे कॉमेडी सीन में बदल दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में बच्चा चारपाई को पकड़कर सोया हुआ है। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी वो स्कूल न जाने की जिद पर अड़ा हुआ है। लेकिन घर वालों ने ऐसा किया जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। घर वालों ने चारपाई सहित लड़के को उठाकर स्कूल लेकर पहुंच गए।

कसकर पकड़ा हुआ है चारपाई स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चे के इस नाटकीय रूप का किसी ने वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चे को सड़क पर घुमाया जा रहा है और देखने वाले हंस रहे हैं। स्कूल वाली जगह पर भी पहुंचने के बाद वह खाट कसकर पकड़ा हुआ है और उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। वह चारपाई पर बेखौफ लेटा हुआ है। इस दौरान बच्चे के दोस्त उसके पास से गुजर रहे हैं।