'मुझे 10 रुपए बोनस...', डिलीवरी बॉय ने ग्राहक को भेजा ऐसा मैसेज; होने लगा वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन सामान की डिलीवरी ने हमारे और आपको जीवन को भले ही आसान बना दिया हो लेकिन इसने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पर बेवजह का दबाव डाला है। 10 मिनट, 30 मिनट जैसी शर्तों के साथ उनके काम को और भी मुश्किल कर दिया जाता है।

एक ऐसे ही डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का एक ग्राहक को भेजा गया मैसेज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पता चलता है कि उन्हें एक रुपए के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। फर्न्स एन पेटल्स के एक ग्राहक ने डिलीवरी पार्टनर के टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट 'एक्स' पर शेयर किया है, जिसमें मात्र दस रुपए का बोनस पाने के लिए 10/10 रेटिंग देने की गुहार लगाई थी। यूजर ने शेयर किया स्क्रीन शॉट वरुण अग्रवाल नाम के एक यूजर ने X पर डिलीवरी बॉय का मैसेज का स्कीन शॉट शेयर किया, जिसमें लिखा था, "नमस्ते सर/मैडम। मैं फर्न्स एंड पेटल्स का डिलीवरी बॉय हूं। आपका ऑर्डर समय पर डिलीवर हो गया। आपको मैसेज में एक फीडबैक लिंक मिलेगा, कृपया मुझे इस पर 10 रेटिंग दें और स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें। मुझे कंपनी की तरफ से 10 रुपये का बोनस मिलेगा। धन्यवाद, और कृपया फॉर्म भरें, इससे मुझे थोड़ी मदद मिलेगी।"

This made me swell up pic.twitter.com/O5KYicUphq — Varun Agarwal (@varun067) October 15, 2025 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट वरुण के सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करते ही ये वायरल हो गया। यूजर्स इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देल रहे हैं। पोस्ट पर कई भावुक प्रतिक्रियाएं भी आईं, जिसमें यूजर्स डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की मदद करने का तरीका पूछ रहे थे।

यूजर्स के आए भावुक कमेंट एक यूजर ने लिखा, "क्या आप उनसे उनका क्यूआर कोड पूछकर यहां पोस्ट कर सकते हैं? चलो उन्हें कुछ छोटे-छोटे उपहार देकर सरप्राइज देते हैं। दूसरे ने आगे कहा, "कुछ लोग जिदगी की जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, वे वाकई दिल तोड़ने वाली हैं।