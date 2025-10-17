Language
    'मुझे 10 रुपए बोनस...', डिलीवरी बॉय ने ग्राहक को भेजा ऐसा मैसेज; होने लगा वायरल

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    आजकल ऑनलाइन डिलीवरी ने जीवन आसान कर दिया है, पर डिलीवरी करने वालों पर दबाव बढ़ गया है। एक डिलीवरी बॉय का मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें वह 10 रुपये के बोनस के लिए 10/10 रेटिंग देने की गुहार लगा रहा है। फर्न्स एन पेटल्स के ग्राहक ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसके बाद यूजर्स ने डिलीवरी बॉय की मदद करने के तरीके पूछे और कई भावुक कमेंट किए।

    डिलीवरी बॉय। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन सामान की डिलीवरी ने हमारे और आपको जीवन को भले ही आसान बना दिया हो लेकिन इसने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पर बेवजह का दबाव डाला है। 10 मिनट, 30 मिनट जैसी शर्तों के साथ उनके काम को और भी मुश्किल कर दिया जाता है।

    एक ऐसे ही डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का एक ग्राहक को भेजा गया मैसेज इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पता चलता है कि उन्हें एक रुपए के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है।

    फर्न्स एन पेटल्स के एक ग्राहक ने डिलीवरी पार्टनर के टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट 'एक्स' पर शेयर किया है, जिसमें मात्र दस रुपए का बोनस पाने के लिए 10/10 रेटिंग देने की गुहार लगाई थी।

    वरुण अग्रवाल नाम के एक यूजर ने X पर डिलीवरी बॉय का मैसेज का स्कीन शॉट शेयर किया, जिसमें लिखा था, "नमस्ते सर/मैडम। मैं फर्न्स एंड पेटल्स का डिलीवरी बॉय हूं। आपका ऑर्डर समय पर डिलीवर हो गया। आपको मैसेज में एक फीडबैक लिंक मिलेगा, कृपया मुझे इस पर 10 रेटिंग दें और स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें। मुझे कंपनी की तरफ से 10 रुपये का बोनस मिलेगा। धन्यवाद, और कृपया फॉर्म भरें, इससे मुझे थोड़ी मदद मिलेगी।"

     

    वरुण के सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को शेयर करते ही ये वायरल हो गया। यूजर्स इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देल रहे हैं। पोस्ट पर कई भावुक प्रतिक्रियाएं भी आईं, जिसमें यूजर्स डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की मदद करने का तरीका पूछ रहे थे।

    एक यूजर ने लिखा, "क्या आप उनसे उनका क्यूआर कोड पूछकर यहां पोस्ट कर सकते हैं? चलो उन्हें कुछ छोटे-छोटे उपहार देकर सरप्राइज देते हैं। दूसरे ने आगे कहा, "कुछ लोग जिदगी की जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, वे वाकई दिल तोड़ने वाली हैं।

    एक अन्य यूजर ने कहा, "मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर बाहर गर्मी होती है, तो मैं उन्हें अपने लिविंग रूम में बैठने के लिए कहता हूं (जो कि आम लोग करते हैं) या उन्हें पानी पिलाता हूं। बदले में वे बहुत विनम्र और मददगार होते हैं।"

