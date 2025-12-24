Language
    असम के कार्बी आंगलोंग जिले में फिर भड़की हिंसा, दो मरे और 45 घायल; अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:29 AM (IST)

    आदिवासी क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग को लेकर असम के अशांत कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ...और पढ़ें

    कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित 

    पीटीआई, गुवाहाटी। आदिवासी क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग को लेकर असम के अशांत कार्बी आंगलोंग जिले में मंगलवार को एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज के साथ-साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े।

    ताजा हिंसा में कम से कम दो लोग मारे गए और 45 लोगों के घायल होने की खबर है। इन घायलों में 38 पुलिसवाले हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिलों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं।

    सोमवार को उग्र भीड़ ने कई लोगों की दुकानें जला दी थीं। ¨हसा भड़कने के बाद निषेधाज्ञा लगा दी गई थी। इसके बावजूद मंगलवार को महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग ¨हसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे।

    आदिवासी क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग करने वाले आंदोलनकारी भी खेरोनी बाजार क्षेत्र में जमा हुए। अचानक दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसमें कई प्रदर्शनकारी, पुलिसकर्मी और घटना को कवर कर रहे मीडियाकर्मी घायल हो गए।

    असम पुलिस के महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) अखिलेश कुमार ¨सह ने कहा, ''एक तरफ का क्षेत्र खाली करा दिया गया है और दूसरी तरफ का क्षेत्र भी जल्द ही खाली करा दिया जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।''

    असम के पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

    दीपू चंद्र की हत्या के समर्थन में पोस्ट करने पर गिरफ्तारी

    बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या के समर्थन में इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट साझा करने के आरोप में कामरूप जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतरराष्ट्रीय ¨हदू परिषद बजरंग दल द्वारा रंगिया थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई।