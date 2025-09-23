आत्मनिर्भरता और समृद्ध भारत पर विचार देकर स्कूली बच्चे भी अब बन सकेंगे करोड़पति, मिलेगा 1 करोड़ का इनाम

शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर विकसित भारत बिल्डिथान-2025 मुहिम शुरू की है। कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चे आत्मनिर्भर भारत वोकल फार लोकल स्वदेशी और समृद्धि भारत पर अपने विचार और प्रोटोटाइप प्रस्तुत कर सकते हैं। बेहतर विचार देने वाले छात्रों को एक करोड़ तक का पुरस्कार मिलेगा।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बच्चों में स्कूली स्तर से ही नवाचार और विचारों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर 'विकसित भारत बिल्डिथान-2025' नाम से मंगलवार को एक बड़ी मुहिम शुरू की है। जिसमें स्कूलों में कक्षा छह से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों से आत्मनिर्भर भारत, वोकल फार लोकल, स्वदेशी और समृद्धि भारत पर विचार लिए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही वह इसे कैसे अमल में लाएंगे इसे लेकर भी अपना प्रोटोटाइप प्रस्तुत कर सकेंगे। इस दौरान बेहतर विचार और प्रोटोटाइप प्रस्तुत करने वाले स्कूली बच्चों को एक करोड़ तक का पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में स्कूली बच्चे व्यक्तिगत या फिर समूह के रूप में अपने विचार और प्रोटोटाइप को प्रस्तुत कर सकेंगे।

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को विकसित भारत बिल्डिथान-2025 को लांच करते हुए यह जानकारी दी। इनमें शामिल होने के लिए स्कूली छात्र छह अक्टूबर तक पंजीयन कर सकते है। इस दौरान 13 अक्टूबर को दो घंटे का लाइव इनोवेशन का आयोजन किया गया है, जबकि इसका परिणाम जनवरी 2026 में घोषित होगा।

प्रधान ने कहा कि पिछले 11 सालों से वैसे भी भारत तेजी से इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए है। इस पहल से नवाचार के क्षेत्र में और गति मिलेगी। विकसित भारत के लिए एक नई पीढ़ी बनेगी। जो न सिर्फ देश को आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर सशक्त बनाएगी बल्कि समृद्ध भारत की पहल को भी मजबूती देगी।

स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिल्डिथान-2025 में देश के करीब छह लाख सरकारी व निजी स्कूल शामिल होंगे। इनमें करीब 4.5 लाख अकेले सरकारी स्कूल है। कक्षा छह से बारहवीं में पढ़ने वाले करीब 12 करोड़ बच्चे शामिल हो सकेंगे। वहीं यह देश के 14.85 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले 25 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए भी नवाचार और विचारों के सृजन की राह खोलेगा। इसमें बेहतर विचार देने और प्रोटोटाइप तैयार करने वाले छात्रों को एक करोड़ तक का पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर दस, राज्य स्तर पर सौ और जिला स्तर पर एक हजार लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा।