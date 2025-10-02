Language
    राष्ट्रपति मुर्मु और पीएम मोदी ने दी विजयादशमी की शुभकामनाएं, पढ़ें पोस्ट में क्या-क्या लिखा

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 08:36 AM (IST)

    विजयादशमी के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और इस त्योहार को सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति मुर्मु सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम रेखा गुप्ता ने भी विजयादशमी पर शुभकामना संदेश दिए। विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है जो हमें नैतिकता और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

    पीएम मोदी ने कहा, विजयादशमी हर किसी को सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति देता है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस त्योहार को सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक बताते हुए देशवासियों से साहस, बुद्धिमत्ता और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने की कामना की।

    विजयादशमी या दशहरा शारदीय नवरात्रि के समापन पर मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के आश्विन मास की दशमी तिथि को यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है।

    प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पर्व हर किसी को सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति देता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "विजयादशमी अच्छाई और सत्य की बुराई और असत्य पर विजय का प्रतीक है। मेरी कामना है कि इस पवित्र अवसर पर सभी को साहस, बुद्धि और भक्ति के पथ पर निरंतर प्रगति करने की प्रेरणा मिले।"

    राष्ट्रपति मुर्मु ने भी दी शुभकामनाएं

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने X पोस्ट में लिखा कि यह त्योहार धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है और हमें सत्य व न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने रावण दहन और दुर्गा पूजा जैसे उत्सवों को राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतीक बताया, जो हमें क्रोध और अहंकार जैसे नकारात्मक गुणों को त्यागकर साहस और दृढ़ता अपनाने का संदेश देते हैं।

    राष्ट्रपति ने यह भी कामना की कि यह पर्व समाज और देश को न्याय, समानता और सौहार्द के विचारों से प्रेरित करे, ताकि सभी लोग एक साथ प्रगति करें।

    सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दी शुभकामना संदेश

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विजयादशमी पर अपने शुभकामना संदेश में कहा, "सत्य, धर्म, मूल्यों और शाश्वत सिद्धांतों की विजय का प्रतीक यह महान पर्व सभी को हार्दिक बधाई।"

    उन्होंने प्रभु श्रीराम की कृपा से हर दिल में धर्म और सत्य का प्रकाश फैलने की कामना की।

    सीएम रेखा गुप्ता ने बताया विजयादशमी का महत्व

    इसी तरह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी X पर अपने संदेश में दशहरे के गहरे महत्व का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "यह पवित्र दिन हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य, धर्म और शाश्वत मूल्यों का पालन ही सच्ची जीत है। यह पर्व हमें धर्म, कर्तव्य और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।"

    उन्होंने प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

    क्यों मनाई जाती है विजयादशमी?

    विजयादशमी शब्द 'विजय' यानी जीत और 'दशमी' यानी दसवें दिन से मिलकर बना है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है।

    देशभर में इसे रावण दहन, दुर्गा पूजा और अन्य परंपराओं के साथ उत्साह से मनाया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें नैतिकता, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है।

