विजय दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में दिखा सेना का पराक्रम, मंत्रमुग्ध हुए दर्शक

राजीव कुमार झा , कोलकाता। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में 54वें विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय द्वारा कोलकाता के आरसीटीसी ग्राउंड (मंगल पांडेय ट्रेनिंग एरिया) में आयोजित भव्य मिलिट्री टैटू में सेना के जांबाजों ने हैरतअंगेज सैन्य प्रदर्शन कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।

शानदार मिलिट्री टैटू के साथ दो दिवसीय विजय दिवस समारोह का भव्य आगाज हुआ। इसमें हेलीकाप्टर शो से लेकर घोड़ा दौड़, रोबोटिक डाग शो, मार्च पास्ट आदि का शानदार प्रदर्शन कर 1971 के पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस यादगार कार्यक्रम में सेना के युद्ध कौशल, शौर्य व पराक्रम का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसके हजारों लोग गवाह बने।

कोलकाता में सेना का हैरतअंगेज सैन्य प्रदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत आर्मी काम्बैट हेलीकाप्टरों द्वारा प्रभावशाली फ्लाई पास्ट से हुई। जिसके बाद सेना के घुड़सवारी दस्ता ने असाधारण प्रदर्शन दिखाया। भारतीय सेना के एविएटर्स ने युद्धाभ्यास का रोमांचक प्रदर्शन भी किया, जिसने आपरेशनल सटीकता और युद्ध के मैदान में फुर्ती को उजागर किया।

कार्यक्रम में समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक आयाम जोड़ते हुए, कलारी पयट्टू, भांगड़ा, गतका, झुंड ड्रोन और उन्नत रोबोटिक खच्चरों का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिजोरम के राज्यपाल व पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह (रिटायर्ड) और विशिष्ट अतिथि के रूप में बंगाल के खेल व बिजली मंत्री अरूप विश्वास उपस्थित थे।

1971 के युद्ध के योद्धाओं को श्रद्धांजलि इसके अलावा इस मौके पर पूर्वी सेना कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी सहित तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारीगण व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूर्वी कमान के आमंत्रण पर विजय दिवस समारोह में भाग लेने आए मुक्ति योद्धाओं, उनके परिवार के सदस्यों सहित 20 सदस्यीय बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल भी कार्यक्रम के गवाह बने।

शानदार हेलीकाप्टरों शो के अलावा आसमान में पैरा गलाइडिंग करते हुए हजारों फीट से नीचे उतरने वाले स्काई डाइविंग टीम का प्रदर्शन भी देखने लायक था। सेना की बैंड टुकड़ी ने भी शानदार देशभक्ति धुन की प्रस्तुति से मन मोह लिया।

इस सैन्य प्रदर्शन को देखने के लिए आरसीटीसी ग्राउंड के चारों तरफ हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान अत्याधुनिक सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का कोलकाता के लोगों को सालभर इंतजार रहता है।

राज्यपाल ने मुक्ति योद्धाओं के साथ की मुलाकात विजय दिवस समारोह में शामिल होने बांग्लादेश से पहुंचे 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से सोमवार दिन में यहां लोक भवन (पूर्व नाम राजभवन) में राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में आठ मुक्ति योद्धा (1971 के युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर पाक से युद्ध लड़ने वाले) और बांग्लादेश के दो सेवारत सैन्य अधिकारी और बाकी उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। राज्यपाल बोस ने मुक्ति योद्धाओं के साथ संवाद के साथ उन्हें सम्मानित भी किया।

विजय स्मारक पर होगा भव्य पुष्पांजलि समारोह मंगलवार को विजय दिवस के मौके पर सुबह में कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय, विजय दुर्ग स्थित विजय स्मारक पर भव्य पुष्पांजलि समारोह में 1971 युद्ध के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

पुष्पांजलि समारोह में बंगाल के राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समारोह में 1971 युद्ध में भाग लेने वाले सशस्त्र बलों के दिग्गज भी शामिल होंगे। पूर्वी कमान के आमंत्रण पर विजय दिवस समारोह में भाग लेने हर साल की तरह आए बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेंगे।