VIDEO: माउंट एवरेस्ट को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, दूर तक दिखा कूड़े का अंबार; सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

लोगों से की गई ये खास अपील

Everest Today नाम के एक एक्स अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो के साथ लिखा गया कि कैंप-4 पर जमा हो रहा कचरा बेहद दुखद है। जहां इंसान ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रहा है, वहीं पहाड़ खुद हमारे कचरे के नीचे दम तोड़ता नजर आ रहा है। पोस्ट में बताया गया है कि ऊंची चोटियों की दौड़ में हम उस पहाड़ के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं, जो हमारे सपनों को ढो रहा है।

पोस्ट में यह भी कहा गया है कि सागरमाथा की रक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए और उन मूल्यों के लिए जिनकी हम बात करते हैं। साथ ही इस पोस्ट के माध्यम से सख्त नियमों, साफ सुथरी चढ़ाई और ठोस कचरा प्रबंधन की मांग की गई।