    विभिन्न दलों के नेताओं से पहली बार मिलेंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, संसद परिसर में होगी औपचारिक बैठक

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सात अक्टूबर को संसद परिसर में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद नेताओं के साथ ये उनकी पहली मुलाकात होगी। बैठक का आयोजन अगले महीने से शुरू होनेवाले संसद के शीत सत्र से पहले किया जा रहा है। नेताओं से मुलाकात की यह कवायद विपक्षी नेताओं के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करने के उपराष्ट्रपति के प्रयासों का हिस्सा है।

    विभिन्न दलों के नेताओं से पहली बार मिलेंगे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन (फाइल फोटो)

     पीटीआई, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सात अक्टूबर को संसद परिसर में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद नेताओं के साथ ये उनकी पहली मुलाकात होगी।

    उपराष्ट्रपति से मुलाकात के लिए जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया है उनमें भाजपा अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजु, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन प्रमुख रूप से शामिल हैं।

    इसके अलावा बैठक में तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, आप, राजद, बीजद, अन्ना द्रमुक, माकपा, भाकपा, राकांपा और जद(स) को भी आमंत्रित किया गया है।

    सूत्रों ने बताया कि नेताओं में शरद पवार, एचडी देवेगौड़ा, एम थंबीदुरई, डेरेक ओ ब्रायन, तिरुचि शिवा, संजय सिंह, सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, सस्मित पात्रा, प्रेम चंद गुप्ता, संजय राउत, राम गोपाल यादव, जान ब्रिटास, संतोष कुमार पी, प्रफुल्ल पटेल, संजय कुमार झा, रामदास अठावले, बीरेंद्र प्रसाद बैश्य, अब्दुल वहाब, जीके वासन और केआर सुरेश रेड्डी शामिल हैं।

    हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। उनकी जगह सागरिका घोष बैठक में हिस्सा ले सकती हैं।

    बैठक का आयोजन अगले महीने से शुरू होनेवाले संसद के शीत सत्र से पहले किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि सदन के नेताओं से मुलाकात की यह कवायद विपक्षी नेताओं के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करने के उपराष्ट्रपति के प्रयासों का हिस्सा है।