UCC पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, बोले- समान नागरिक संहिता लागू करने का समय आ गया है

Uniform Civil Code देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर तरह-तरह की बहस छिड़ी हुई है। संसद के मानसून सत्र में बीजेपी यूसीसी बिल को पेश कर सकती है। आम आदमी पार्टी के अलावा कुछ दलों ने इसका समर्थन किया है। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूसीसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लागू करने का अब सही समय आ गया है।

UCC पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान

गुवाहाटी, एजेंसी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बड़ा बयान दिया है। धनखड़ ने कहा कि यूसीसी को लागू करने का अब सही समय आ गया है। धनखड़ ने यूसीसी पर ये बयान उस वक्त दिया जब वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'संविधान के संस्थापकों जिस यूसीसी की परिकल्पना की गई थी, उसे लागू करने का अब सही समय आ गया है।' उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश अपने नागरिकों के लिए यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।' ये संविधान के संस्थापकों के विचारों की प्रक्रिया थी। अब यूसीसी के क्रियान्वयन का समय आ गया है। और इसमें कोई बाधा या अधिक देरी नहीं हो सकती। असम दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति बता दें कि उपराष्ट्रपति एक दिवसीय असम दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को आईआईटी गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। असम दौरे पर उपराष्ट्रपति पत्नी भी उनके साथ हैं। लोकप्रियो गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दोनों का स्वागत किया। यूसीसी पर गृह मंत्री से मिले सीएम धामी उधर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। धामी ने विशेषज्ञ समिति द्वारा यूसीसी के ड्राफ्ट पर कार्य पूर्ण करने को लेकर शाह को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार को रिपोर्ट प्राप्त होते ही यूसीसी को कानूनी रूप देकर राज्य में लागू कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई भी इस अवसर पर मौजूद थीं।

Edited By: Manish Negi