उपराष्ट्रपति धनखड़: अनुशासन के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा का पालन जरूरी

संसद भवन में भारतीय वन सेवा की 2022-24 शाखा के प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोई भी देश कोई भी व्यवस्था अनुशासन और मर्यादा के बिना विकसित नहीं हो सकती। जब अनुशासन और मर्यादा से समझौता किया जाता है तो संस्थानों को गंभीर नुकसान होता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि मर्यादा और अनुशासन की कमी को कतई बर्दाश्त न करें।

उपराष्ट्रपति धनखड़: अनुशासन के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादा का पालन जरूरी

