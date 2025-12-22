Language
    बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ VHP करेगी देशव्यापी प्रदर्शन

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:50 PM (IST)

    विश्व हिंदू परिषद (विहिप) बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करती है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अंतरिम स ...और पढ़ें

    विहिप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की (फाइल फोटो )

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोमवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की और कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं।

    विहिप का कहना है कि भारत की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव के सिद्धांत को चुनौती देने वाले ऐसे किसी भी प्रयास का उचित जवाब दिया जाना चाहिए और इसी उद्देश्य से विहिप 23 और 24 दिसंबर को देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।

    उन्होंने कहा, 'मैंने कुछ रिपोर्टें देखीं जिनमें कहा गया था कि युवा हिंदू दीपू चंद्र दास ने सिर्फ इतना कहा था कि सभी धर्म समान हैं। अगर इसे ईशनिंदा माना जाता है, तो यह भारत की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव के सिद्धांत के लिए एक चुनौती है। बाद में एक बयान जारी कर स्पष्ट किया गया कि दीपू ने कोई ईशनिंदा वाला बयान नहीं दिया था। अगर ऐसा है, तो उनकी हत्या क्यों की गई?

    बांग्लादेश को इसका जवाब देना होगा। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की हत्या पर विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष ने पूछा कि क्या मुख्य सलाहकार यूनुस उनसे सहमत हैं और उन्होंने हादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद पूर्वोत्तर भारत को शामिल करते हुए बृहत्तर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया।

    (न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)