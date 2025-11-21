'घुसपैठियों को छोडना होगा देश', बांग्लादेश सीमा पर विहिप का विरोध प्रदर्शन से तनाव; स्थानीय लोगों की हुई भिड़ंत

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में एसआइआर की घोषणा के बाद से ही हर दिन बड़ी संख्या में घुसपैठिए सीमा पार करके वापस बांग्लादेश लौटने की कोशिश रहे हैं। इसके चलते बांग्लादेश की सीमा से लगे बंगाल के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की भीड़ बढ़ रही है।

इसमें विशेषकर उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूपनगर व हकीमपुर सीमा भी शामिल है, जहां से होकर सीमा पार करने की सबसे ज्यादा कोशिशें हो रही है। इस बीच हकीमपुर सीमा पर गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने घुसपैठियों को तुरंत देश छोडऩे की मांग को लेकर जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के साथ उनकी भिड़ंत हो गईं। इसके चलते वहां तनाव पैदा हो गया। विहिप कार्यकर्ताओं की मांग थी कि घुसपैठिए तुरंत देश छोड़ दें।