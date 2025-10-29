Language
    वाराणसी: आभा आइडी कार्ड निर्माण में प्रदेश में चौथा स्थान बरकरार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    वाराणसी ने अक्टूबर महीने में आभा आइडी कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। जिले में आभा आइडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाना है। इस पहल से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से मिलेगी।

    हेल्थ रिकार्ड बनाने के लिए गांव से शहर तक लोगों की आभा आइडी कार्ड बनाया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आभा आइडी कार्ड बनाने में वाराणसी प्रदेश में चौथे स्थान पर काबिज। प्रयागराज प्रथम, बरेली दूसरे और तीसरे स्थान पर आजमगढ़ है। हेल्थ रिकार्ड बनाने के लिए गांव से शहर तक लोगों की आभा आइडी कार्ड बनाया जा रहा है।

    ऐसे में प्रयागराज 39.9 लाख कार्ड बनाकर प्रदेश में नंबर वन बना हुआ है। प्रदेश में नंबर आने के लिए वाराणसी जिले को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। पूर्वांचल के तीनों मंडलों आजमगढ़, मीरजापुर और वाराणसी मंडल के आंकड़ों पर प्रस्तुत है संवाददाता शिवम सिंह की रिपोर्ट...

    प्रदेश में आभा आइडी कार्ड बनाने में टाप टेन जिले
    जिला - कार्ड (लाख में)

    प्रयागराज - 39.9
    बरेली - 33.6

    आजमगढ़ - 32.6
    वाराणसी - 31.4

    सीतापुर - 30.8
    बिजनौर - 29.8

    गोरखपुर - 29.0
    जौनपुर - 28.4

    अलीगढ़ - 28.3
    हरदोई - 28.0


    पूर्वांचल के जिले में बने कार्ड (लाख में)

    जिला - कार्ड
    आजमगढ़ -32.6

    वाराणसी - 31.4
    जौनपुर - 30.1

    गाजीपुर - 25.1
    बलिया - 22.0

    मीरजापुर -17.6
    चंदौली - 15.0

    मऊ - 14.7
    सोनभद्र - 13.6

    भदोही - 10.3

    प्रदेश में पूर्वांचल के जिलों की रैंकिंग
    जिला - रैकिंग

    आजमगढ़ - 03
    वाराणसी - 04

    जौनपुर - 06
    गाजीपुर - 17

    बलिया - 27
    मीरजापुर - 39

    चंदौली - 46
    मऊ - 47

    सोनभद्र - 53
    भदोही - 61


    पूर्वांचल के तीनों जिलों की रैंकिंग

    आजमगढ़ - 01
    वाराणसी - 02

    जौनपुर - 03
    गाजीपुर - 04

    बलिया - 05
    मीरजापुर - 06

    चंदौली - 07
    मऊ - 08

    सोनभद्र - 09
    भदोही - 10


    आभा कार्ड के लिए इस तरह करें आवेदन

    - अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर आधिकारिक आभा वेबसाइट पर जाएं।
    - स्क्रीन पर आभा नंबर बनाएं पर क्लिक करें।

    - आधार या ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प चुनें।
    - अपना आईडी नंबर दर्ज करें।

    - इसके बाद, घोषणापत्र पढ़ें और उससे सहमत हों।
    - अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को दर्ज (इंटर) करें।

    विशिष्ट पहचान : आभा कार्ड प्रत्येक नागरिक के लिए 14 अंकों की एक विशिष्ट पहचान बनाता है।

    स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें : आभा कार्ड लोगों को भारत भर में स्वास्थ्य सुविधाओं, क्लीनिकों और अस्पतालों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है।
    डिजिटल स्वास्थ्य रिकार्ड: आभा कार्ड आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (संचालकों) के साथ अपने स्वास्थ्य रिकार्ड तक डिजिटल रूप से पहुंचने और साझा करने की अनुमति देता है।

    डाक्टरों तक पहुंच प्राप्त करें : आभा कार्ड आपको सत्यापित डाक्टरों को खोजने के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रेजिस्ट्री (एचपीआर) तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है।
    स्वास्थ्य बीमा : इसके अलावा, आभा कार्ड कई स्वास्थ्य सेवा लाभों और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जुड़ता है।

    बीमा दावों का प्रबंधन करें : आभा कार्ड बीमा दावों का प्रबंधन करने में मदद करता है।
    बेहतर स्वास्थ्य सेवा विकल्प : आभा कार्ड आपको उचित स्वास्थ्य सेवा विकल्प चुनने में मदद करता है।

    आयुष स्वास्थ्य सेवा : आभा कार्ड का उपयोग करके आपको आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिलती है।

    आभा कार्ड डाउनलोड
    वर्तमान में आभा कार्ड डाउनलोड दो अलग-अलग तरीकों में किया जा रहा है। आभा पोर्टल या आभा एप के माध्यम से। आधार नंबर द्वारा आभा कार्ड डाउनलोड आभा पोर्टल में किया जाता है।

    आभा कार्ड एक स्वास्थ्य पहचान पत्र (आइडी) है, जो आपको पूरे भारत में अपने स्वास्थ्य रिकार्ड तक पहुंचने में मदद करता है। आभा कार्ड का पूरा नाम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) कार्ड है। आभा कार्ड एक डिजिटल स्वास्थ्य रिकार्ड है और यह किसी व्यक्ति के चिकित्सा इतिहास को दर्ज करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच मिलती है। 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के हिस्से के रूप में आभा कार्ड लांच किया गया था।

    - डा. नीना वर्मा, प्रभारी, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी।