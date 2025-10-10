वाराणसी में दीपावली से पहले पुलिस अलर्ट, बाबा विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। अपर पुलिस आयुक्त शिव हरी मीणा ने बाबा विश्वनाथ गेट नंबर 4 से गोदौलिया गिरजाघर एवं नई सड़क पर फुट पेट्रोलिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आज जुम्मे की नमाज और करवा चौथ का त्यौहार है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह फुट पेट्रोलिंग की गई है। इस अभियान में डीसीपी गौरव बंसवाल, एसीपी दशाश्वमेध शुभम कुमार सहित कई थानों के पुलिस जवान भी शामिल रहे।

जुम्मे की नमाज के मद्देनजर, पुलिस ने मिशन शक्ति और अवैध पटाखों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जा सके। महिलाओं के साथ वार्ता की जा रही है ताकि उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि जहां भी पटाखों का भंडारण हो रहा है, वहां पर विशेष अभियान चलाकर उन्हें रोका जाए और सील किया जाए। इस अभियान में पुलिस प्रशासन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम, बम डिस्पोजल टीम और अन्य संबंधित टीमें भी शामिल हैं। यदि किसी स्थान पर अधिक पटाखों का भंडारण पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस प्रकार की पेट्रोलिंग से न केवल सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

इस दौरान, पुलिस ने यह भी सुनिश्चित किया कि जुम्मे की नमाज के समय सभी मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, विशेष निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस प्रशासन का यह प्रयास न केवल त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि यह समाज में सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करने का कार्य कर रहा है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और त्योहारों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है।