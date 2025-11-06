राजस्थान के मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', ऐसा न करने पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों और मदरसों में प्रतिदिन वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य किया है।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि प्रदेश में तीन हजार से अधिक मदरसे हैं। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिलावर ने कहा कि वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा है। यह देशप्रेम की भावना को जागृत करता है। सात नवंबर को इस गीत की रचना के 150 साल पूरे होंगे, जिसे राज्य सरकार देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाएगी।