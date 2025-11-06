राजस्थान के मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', ऐसा न करने पर होगी कार्रवाई
राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों और मदरसों में प्रतिदिन वंदेमातरम् का गायन अनिवार्य किया है।शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि प्रदेश में तीन हजार से अधिक मदरसे हैं। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों और मदरसों में प्रतिदिन वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य किया है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि प्रदेश में तीन हजार से अधिक मदरसे हैं। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिलावर ने कहा कि वंदे मातरम् केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा है। यह देशप्रेम की भावना को जागृत करता है। सात नवंबर को इस गीत की रचना के 150 साल पूरे होंगे, जिसे राज्य सरकार देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाएगी।
इसके अतिरिक्त, आगामी शिक्षा सत्र से 312 सरकारी स्कूलों का विलय किया जाएगा, जिनमें 25 से कम छात्रों वाले 155 उच्च माध्यमिक स्कूल और पांच से कम नामांकन वाले 157 स्कूल शामिल हैं। अब तक 449 सरकारी स्कूलों का विलय किया जा चुका है।
