वंदे भारत में परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन, रेल मंत्रालय का नया फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेनों में स्थानीय व्यंजन परोसने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इससे यात्रियों को उस क्षेत्र की संस्कृति और स्वाद का अनुभव होगा, जिससे यात्रा का अनुभव और भी बेहतर हो सकेगा। इस कदम के तहत, संबंधित क्षेत्र के लोकप्रिय व्यंजन वंदे भारत ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे।

रेल मंत्री ने यह निर्देश शनिवार को रेल भवन में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जिसमें रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद थे। वैष्णव ने बैठक में यह भी बताया कि भारतीय रेलवे ने फर्जी पहचान के जरिए टिकट बुकिंग पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।