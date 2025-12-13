वंदे भारत में परोसे जाएंगे स्थानीय व्यंजन, रेल मंत्रालय का नया फैसला
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस में स्थानीय व्यंजन शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मेनू में क्षेत्रीय भोजन को प्राथमिकता दी जाएगी, जिस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेनों में स्थानीय व्यंजन परोसने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि इससे यात्रियों को उस क्षेत्र की संस्कृति और स्वाद का अनुभव होगा, जिससे यात्रा का अनुभव और भी बेहतर हो सकेगा। इस कदम के तहत, संबंधित क्षेत्र के लोकप्रिय व्यंजन वंदे भारत ट्रेनों में चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे।
रेल मंत्री ने यह निर्देश शनिवार को रेल भवन में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जिसमें रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद थे। वैष्णव ने बैठक में यह भी बताया कि भारतीय रेलवे ने फर्जी पहचान के जरिए टिकट बुकिंग पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
आइआरसीटीसी पर उपयोगकर्ता पहचान सत्यापन प्रणाली लागू करने के बाद अब प्रतिदिन लगभग पांच हजार नए वास्तविक उपयोगकर्ता आइडी जोड़े जा रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या करीब एक लाख तक पहुंच जाती थी।
(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।