Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विंध्याचल स्टेशन पर पहुंची बनारस-खजुराहो वंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ स्वागत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    वाराणसी से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का विंध्याचल स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। पहली बार जनपद में इस ट्रेन का ठहराव हुआ। 47 छात्र-छात्राएं इस ट्रेन से प्रयागराज के छिवकी स्टेशन तक गए। मंत्री और विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। गुरुवार को छोड़कर ट्रेन नियमित रूप से विंध्याचल स्टेशन पर रुकेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    यह पहली ऐसी ट्रेन है जिसका ठहराव जनपद में हो रहा है। 

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। वाराणसी से खजुराहो को जाने वाली आठ कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शनिवार को सुबह दस बजकर 25 मिनट पर विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यह पहली ऐसी ट्रेन है जिसका ठहराव जनपद में हो रहा है। ट्रेन पांच मिनट स्टेशन पर रुकी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान 47 छात्र-छात्राएं ट्रेन में सवार होकर प्रयागराज के छिवकी स्टेशन गए। इसके बाद आगे के लिए रवाना हो गई। इस दौरान ट्रेन को प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल,नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्या सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया।

    विंध्याचल स्टेशन के अधीक्षक इरफान सिद्दीकी ने बताया कि विंध्याचल में ट्रेन पांच मिनट रुकी। यहां से 47 छात्र-छात्राएं सवार होकर छिवकी स्टेशन गए हैं। वहां उतरने के उन्हें स्पेशल ट्रेन लेकर विंध्याचल आएगी। बताया वाराणसी से जो यात्री सवार होकर विंध्याचल आए हैं उन्हें भी स्पेशल ट्रेन लेकर वाराणसी जा रही है।

    बताया कि गुरुवार को छोड़कर अन्य दिनों में यह ट्रेन सुबह छह बजकर 55 मिनट पर विंध्याचल आएगी और दो मिनट रुकने के बाद आगे के लिए रवाना होगी। ट्रेन के स्वागत के दौरान स्टेशन पर उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के साथ ही जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा सहित रेलवे, पुलिस व प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।