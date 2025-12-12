Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुजरात के वलसाड में नदी पर बन रहा पुल गिरा, चार मजदूर घायल

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में पुल पर काम कर रहे चार मजदूर घायल हो गए और मलबे में दब गए। घटना सुबह करीब ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुजरात: वलसाड में निर्माणाधीन पुल गिरा

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के वलसाड से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां औरंगा नदी पर बन रहे पुल के कंस्ट्रक्शन के दौरान, एक गर्डर डैमेज हो गया, जिससे पुल भरभराकर गिर गया। इस दौरान उस पर काम कर रहे करीब पांच मजदूर फंस गए। घटना के तुरंत बाद राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जब पुल के दो खंभों के बीच की स्लैब बनाने के लिए बनाई गई मचान का ढांचा भरभराकर ढह गया। इस हादसे में करीब पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए और मलबे के नीचे दब गए।

    घटना की सूचना मिलते ही वलसाद अग्निशमन विभाग और पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। राहत बचाव की टीम ने चार मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है।

    एक कर्मचारी अभी भी लापता

    वहीं, एक कर्मचारी की तलाश जारी है। जिसके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीमें लापता श्रमिक को खोजने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चला रही हैं।

    घटना की जांच शुरू

    परदी-संधपोर ग्राम पंचायत के सरपंच भोलाभाई पटेल के अनुसार, पुल के आखिरी दो खंभों के बीच लोहे की छड़ों की एक पटिया बनाई जानी थी, लेकिन एक खंभा खिसकने से पूरा पुल भरभराकर गिर गया। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पुल का निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जा रहा था या नहीं और ढांचा क्यों गिरा।