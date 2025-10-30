आज मनाया जाएगा वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन, रन फॉर यूनिटी सहित कई कार्यक्रम होंगे आयोजित
भारत के पहले गृह मंत्री व पहले उप-प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुक्रवार को विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा देशभर में एकता दौड़ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरदार पटेल की जयंती पर यह दिवस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है।
कोलकाता में एक रक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। सरदार पटेल की जयंती पर यह दिवस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह दिन भारत को एकजुट करने में उनके अमूल्य योगदान को याद दिलाता है और देश की एकता, अखंडता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। एकता दिवस भारत की विविधता में एकता बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है।
यह नागरिकों को एकता और अखंडता के महत्व की याद दिलाता है। नागरिकों को समाज के बेहतर भविष्य के लिए योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। गुजरात में स्थापित स्टैच्यू आफ यूनिटी एकता के इस विजन का प्रतीक है और राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान राष्ट्रीय उत्सवों का केंद्र बिंदु बन जाता है।
