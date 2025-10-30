आज मनाया जाएगा वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन, रन फॉर यूनिटी सहित कई कार्यक्रम होंगे आयोजित

जेएनएन, कोलकाता। भारत के पहले गृह मंत्री व पहले उप-प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस पर शुक्रवार को विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा देशभर में एकता दौड़ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोलकाता में एक रक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। सरदार पटेल की जयंती पर यह दिवस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह दिन भारत को एकजुट करने में उनके अमूल्य योगदान को याद दिलाता है और देश की एकता, अखंडता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। एकता दिवस भारत की विविधता में एकता बनाए रखने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है।