Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लव, अफेयर और मर्डर... प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, कब्र खोदकर पुलिस ने ऐसे किया पर्दाफाश

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    वडोदरा पुलिस ने गुलबानू बंजारा नाम की एक महिला को अपने पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने पहले पति की मौत को हार्ट अटैक बताया था, लेकिन जांच में पता चला कि उसने अपने प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या की थी। गुलबानू ने पति को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया और फिर गला घोंट दिया। पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया, जिससे हत्या का खुलासा हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मारा। सांकेतिक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वडोदरा पुलिस ने रविवार को एक 25 साल की महिला को गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि उसने पांच दिन पहले अपने पति की हत्या की थी। पुलिस ने कहा कि महिला गुलबानू बंजारा ने दावा किया था कि उसके पति (32 साल के इरशाद बंजारा) की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि महिला ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुलबानू को रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका प्रेमी तौसीफ और मामा नाम का एक और साथी अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक, हत्या की रात (18 नवंबर) को गुलबानू ने इरशाद को बेहोश करने के लिए उसके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था।

    उस रात, तौसीफ और मामा कथित तौर पर घर में घुसे। उन सभी ने मिलकर गुलबानू के दुपट्टे से इरशाद का गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गये।

    पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मारा

    पुलिस ने कहा कि 18 नवंबर को सुबह करीब 3 बजे गुलबानू ने इरशाद के परिवार को फोन किया और कहा कि इरशाद को बेचैनी हो रही है। जब परिवार ने जोर दिया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो उसने कहा कि वह बेहतर महसूस कर रहा है और कॉल काट दी। अगली सुबह इरशाद मरा हुआ मिला।

    गुलबानू ने दावा किया कि वह देर रात तक अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था और जब वह सो रही थी तो उसे हार्ट अटैक आया होगा। परिवार को शक था, फिर भी उसने उसकी बात मान ली और उसी दिन दफना दिया गया। हालांकि, DCP मंजीता वंजारा ने कहा कि इरशाद के परिवार ने देखा कि दफनाने वाले दिन गुलबानू बार-बार किसी को फोन कर रही थी।

    जब उन्होंने उसका फोन चेक किया, तो उन्हें एक खास नंबर से लंबी बातचीत मिली। ये बात परिवार के सामने आने पर उसने गोलमोल जवाब दिए। इरशाद के परिवारवालों को जब शक हुआ तो उन्होंने 21 नवंबर को जेपी रोड पुलिस से संपर्क करना पड़ा और डिटेल में जांच की रिक्वेस्ट की।

    कब्र खोदकर पुलिस ने किया खुलासा

    वंजारा ने कहा, 'हमने जरूरी परमिशन ली और रविवार सुबह एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इरशाद की बॉडी को कब्र से निकाला।'पोस्टमॉर्टम से पता चला कि उसका गला घोंटा गया था। नतीजों के आधार पर, गुलबानू, उसके प्रेमी तौसीफ और तीसरे आरोपी मामा के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया।'

    पुलिस ने कहा कि गुलबानू और इरशाद की शादी को छह साल हो गए थे और उनके तीन बच्चे हैं। पूछताछ के दौरान, गुलबानू ने कथित तौर पर कबूल किया कि वह लगभग एक साल पहले उत्तर प्रदेश के एक टेलर तौसीफ के साथ रिलेशनशिप में आई थी।

    पुलिस ने कहा कि दोनों ने शुरू में भागने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में इरशाद को मारने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक तीनों पिछले तीन महीनों से मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने तौसीफ और मामा को ट्रैक करने के लिए टीमें बनाई हैं।