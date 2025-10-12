सीमाएं भले ही शांत, चीन से चौकन्ना रहने की जरूरत, उत्तराखंड में बोले सीडीएस अनिल चौहान

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड की सीमाएं भले शांत हैं, लेकिन चीन सीमा को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में चीन के साथ 350 किलोमीटर और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की सीमा है। इससे यह राज्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत और चीन के बीच कुछ सीमा क्षेत्रों को लेकर मतभेद हैं और उत्तराखंड के बाड़ाहोती क्षेत्र में भी पूर्व में ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं। इसलिए सीमा की निगरानी और सतर्कता में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।

सीमावर्ती गांवों के लोग देश की सीमा पर सजग प्रहरी चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने ये बातें देहरादून में आयोजित देवभूमि मेगा एक्स सर्विसमैन रैली में कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के लोग देश की सीमा पर सजग प्रहरी की तरह हैं। सीडीएस ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा केवल सेना की ही नहीं, बल्कि सीमांत गांवों की भी साझा जिम्मेदारी है।