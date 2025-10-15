ट्रंप-चीन की तनातनी का भारत को मिलेगा फायदा, US टैरिफ पर जल्द आ सकती है GOOD NEWS

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के एक प्रमुख व्यापार-नीति थिंक टैंक ने कहा है कि चीन के साथ टैरिफ को लेकर ट्रंप का नया विवाद अमेरिका और भारत व्यापार समझौते को गति दे सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि दुर्लभ खनिज के निर्यात पर चीन का कड़ा नियंत्रण और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध गहराने से अमेरिका को अपने पुराने सहयोगियों के साथ रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने के लिए भरोसेमंद साझेदारों की तलाश कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रंप-चीन विवाद से भारत को फायदा यह आकलन अमेरिकी वित्त मंत्रीस्कॉटबेसेन्ट के उस बयान के बाद आया है जिसमे उन्होंने दुर्लभ खनिज के निर्यात पर चीनी नियंत्रण के खिलाफ "चीन बनाम विश्व " लड़ाई में सहयोगियों को सूचीबद्ध किया था। बता दें ये खनिज ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण चुम्बक बनाने में उपयोग किए जाते हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत पर चीनी नियंत्रण है।