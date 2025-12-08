अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर अमेरिकी वकील की केंद्र सरकार से मांग, फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा जारी करने का किया आग्रह
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद में 12 जून को एअर इंडिया (एआइ171) विमान हादसे में अपने स्वजनों को खो चुके कम से कम 130 पीडि़त परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज ने सोमवार को केंद्र सरकार से फ्लाइट रिकार्डर डाटा जारी करने का आग्रह किया है, जिससे पारदर्शिता आएगी और परिवारों को कानूनी विकल्पों पर विचार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने मुआवजे में देरी, परिवारों द्वारा झेले गए मनोवैज्ञानिक आघात और मौजूदा जांच से उभर रहे प्रमुख तकनीकी सवालों पर गंभीर चिंताएं जताईं। उन्होंने एअर इंडिया से पीडि़तों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़े रहने का भी आग्रह किया।
कब हुई थी घटना?
उल्लेखनीय है कि एअर इंडिया का विमान एआइ171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें 229 यात्रियों, चालक दल के 12 सदस्यों और जमीन पर 19 लोगों सहित कुल 260 लोग मारे गए थे।
इसमें एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बच गए थे। एंड्रूज ने हाल ही में रमेश के साथ एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के साक्षात्कार का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विमान के अंदर टिमटिमाती लाइटें, जो दुर्घटना से ठीक पहले हरी हो गई थीं, बताती हैं कि मुख्य विद्युत प्रणाली अज्ञात कारणों से आपातकालीन या बैकअप सिस्टम पर स्विच हो गई थी।
यह विमान में विद्युत संबंधी समस्या का संकेत है। विमान हादसे के बाद गुजरात की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान सोमवार को एंड्रयूज ने पीडि़तों के स्वजनों से मुलाकात की और कहा, ''मैं भारत सरकार से एफडीआर (फ्लाइट डाटा रिकार्डर) डाटा जारी करने की अपील करता हूं ताकि हमारे विशेषज्ञ स्वतंत्र मूल्यांकन कर सकें। मुझे लगता है कि इन परिवारों के लिए सबसे जरूरी चीज पारदर्शिता है।''
कैसे जुटाई जानकारी?
उन्होंने अगस्त में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत का दौरा किया था और अपनी पहली यात्रा के दौरान कुछ पीडि़तों के स्वजनों से मुलाकात की थी। अमेरिका स्थित ला फर्म बेस्ली एलन के वकील माइक एंड्रयूज ने कहा, ''वर्तमान में हम भारत और ब्रिटेन के 130 परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इनमें से कुछ के स्वजनों से मिलने के लिए एक बार फिर गुजरात आया हूं। कानूनी विकल्प हमें प्राप्त आंकड़ों और जांच से प्राप्त जानकारी पर आधारित होते हैं।''
उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़ों के अभाव में मुझे खोजी समाचार लेखों और एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के साक्षात्कार जैसे अन्य स्त्रोतों से प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
