मोस्ट वांटेड हमीद नजीर को गिरफ्तार करना चाहता है अमेरिका, भारत से मांगी मदद

एएनआइ, नई दिल्ली। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एफबीआइ के मोस्ट वांटेड सूची में शामिल भगोड़े हमीद नजीर का पता लगाने और गिरफ्तार करने में नई दिल्ली से सहयोग मांगा है। एफबीआइ के अनुसार वह भारत में रह रहा है।

अमेरिकी दूतावास ने कहा कि एफबीआइ नजीर की गिरफ्तारी या दोषसिद्धि में सहायक किसी भी जानकारी या खुफिया जानकारी के लिए 50,000 डॉलर का इनाम देगी। नजीर फरार है और उस पर न्यू जर्सी में हत्या के दो मामलों सहित अन्य आरोप हैं।