    मोस्ट वांटेड हमीद नजीर को गिरफ्तार करना चाहता है अमेरिका, भारत से मांगी मदद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:07 PM (IST)

    भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एफबीआइ के मोस्ट वांटेड सूची में शामिल भगोड़े हमीद नजीर का पता लगाने और गिरफ्तार करने में नई दिल्ली से सहयोग मांगा है। एफ ...और पढ़ें

    अमेरिकी दूतावास ने मोस्ट वांटेड हमीद नजीर की गिरफ्तारी के लिए भारत से मांगी मदद

    एएनआइ, नई दिल्ली। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एफबीआइ के मोस्ट वांटेड सूची में शामिल भगोड़े हमीद नजीर का पता लगाने और गिरफ्तार करने में नई दिल्ली से सहयोग मांगा है। एफबीआइ के अनुसार वह भारत में रह रहा है।

    अमेरिकी दूतावास ने कहा कि एफबीआइ नजीर की गिरफ्तारी या दोषसिद्धि में सहायक किसी भी जानकारी या खुफिया जानकारी के लिए 50,000 डॉलर का इनाम देगी। नजीर फरार है और उस पर न्यू जर्सी में हत्या के दो मामलों सहित अन्य आरोप हैं।

    एफबीआइ के अनुसार, नजीर न्यू जर्सी के मेपल शेड स्थित एक अपार्टमेंट में शशिकला नर्रा और उनके छह वर्षीय बेटे अनीश नर्रा की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए वांछित है।

    एफबीआइ के वांछित पोस्टर में खुफिया एजेंसी ने कहा कि हमीद के भारत में रहने की जानकारी है। एजेंसी ने कहा कि छह फरवरी 2025 को नजीर पर न्यू जर्सी के बर्लिंगटन काउंटी के सुपीरियर कोर्ट में औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया और गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था।