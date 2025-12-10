US एम्बेसी का वीजा अपॉइंटमेंट पर बड़ा अपडेट, अब इनको नहीं मिलेगी एंट्री; नए आदेश में और क्या-क्या?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में अमेरिकी दूतावास ने वीजा आवेदकों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि पहले से तय अपॉइंटमेंट की तारीखों पर आने पर दूतावास या कॉन्सुलेट में एंट्री नहीं मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह एडवाइजरी मुख्य रूप से उन वीजा आवेदकों के लिए जारी की गई है जिन्हें अमेरिकी दूतावास से रीशेड्यूलिंग का नोटिस मिला है। वीजा आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी अपडेटेड अपॉइंटमेंट तारीखें चेक करें और बदले हुए शेड्यूल के अनुसार दूतावास या वाणिज्य दूतावास जाएं।

अमेरिकी दूतावास ने क्या जानकारी दी? भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर लिखा, "वीजा आवेदकों के लिए जरूरी सूचना - अगर आपको कोई ईमेल मिला है जिसमें बताया गया है कि आपकी वीजा अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दी गई है तो मिशन इंडिया आपकी नई अपॉइंटमेंट तारीख पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आप अपनी पहले से तय अपॉइंटमेंट तारीख पर आते हैं तो आपको दूतावास या कॉन्सुलेट में एंट्री नहीं दी जाएगी।"

वीजा इंटरव्यू को टाल रहा अमेरिकी दूतावास? ब्लूमबर्ग लॉ की एक रिपोर्ट से पता चला है कि हाल ही में शुरू हुई सोशल मीडिया जांच से जुड़ी दिक्कतों के कारण, भारत में इस महीने के आखिर में होने वाले H-1B वीजा इंटरव्यू को अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा टाला जा रहा है। दिसंबर के बीच से महीने के आखिर तक होने वाले इंटरव्यू को अगले गर्मियों तक के लिए टाला जा रहा है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि वीजा रिन्यू कराने वाले आवेदकों को अमेरिका वापस जाने से पहले महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है।

F-1 स्टूडेंट वीजा आवेदकों के लिए सोशल मीडिया चेक पहले से ही चल रहे हैं। 15 दिसंबर से, H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों को जो H-4 वीजा चाहते हैं, उन्हें भी इसी तरह अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक रूप से बताने होंगे।

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी घोषणा में कहा, "15 दिसंबर से, विभाग सभी H-1B आवेदकों और उनके आश्रितों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू की जरूरत को बढ़ाएगा, इसके अलावा उन छात्रों और एक्सचेंज विजिटर्स पर भी यह रिव्यू लागू होगा जो पहले से ही इसके दायरे में हैं। इस जांच को आसान बनाने के लिए, H-1B और उनके आश्रितों (H-4), F, M, और J नॉन-इमिग्रेंट वीजा के सभी आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को 'पब्लिक' कर दें।"