भारत को आंख दिखाने वालों की हालत होगी खराब! ट्रंप की जीत से चीन और पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा असर?

Trump victory impact डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत से भारत के पड़ोसी देश खासा परेशान हो सकते हैं। यानी जो देश भारत को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते उनकी हालत अब ट्रंप के आने से खराब होगी। प्रायोजित आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने पहले ही पाकिस्तान को लताड़ा था जबकि चीन को लाइन पर लाने के लिए उसके साथ ट्रेड वार शुरू कर दिया था।

US election results impact: डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत का खुलकर (Trump and India relations) समर्थन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत से भारत के पड़ोसी देशों (geopolitical effects of Trump win) की हालत खराब हो सकती है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन और पाकिस्तान को प्रयोजित आतंकवाद के लिए खूब लताड़ा था।

पाकिस्तान को लगाई थी फटकार इतना ही नहीं ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी रोक दी थी। इसके अलावा ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड वार की बात की थी। अब एक बार फिर ट्रंप के आने से भारत के पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।

चीन को दी थी आर्थिक चोट सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को आतंक का गढ़ कहा जाता है। जो बाइडन पाकिस्तान पर हमेशा महारबान रहे, लेकिन जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में आए तो उन्होंने पाकिस्तान को प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जबरदस्त तरीके से लताड़ा था। इस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब है। ऐसे में ट्रंप का फिर से आना पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला करना जैसा साबित हो सकता है।