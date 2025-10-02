Language
    HAL को तेजस के लिए एक और जेट इंजन मिला, अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस कर रही आपूर्ति

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:44 AM (IST)

    अमेरिकी रक्षा कंपनी जीई एयरोस्पेस ने सरकारी एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को उसके हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए एक और जेट इंजन सौंपा है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी कंपनी ने लगभग तीन सप्ताह पहले एचएएल को एक एफ404-आइएन20 इंजन की आपूर्ति की थी। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को एक और इंजन की आपूर्ति की गई।

    HAL को तेजस के लिए एक और जेट इंजन मिला (फाइल फोटो)

     पीटीआई, नई दिल्ली। अमेरिकी रक्षा कंपनी जीई एयरोस्पेस ने सरकारी एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को उसके हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए एक और जेट इंजन सौंपा है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

    30 सितंबर को एक और इंजन की आपूर्ति की गई

    उन्होंने बताया कि अमेरिकी कंपनी ने लगभग तीन सप्ताह पहले एचएएल को एक एफ404-आइएन20 इंजन की आपूर्ति की थी। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को एक और इंजन की आपूर्ति की गई।

    अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ सप्ताह में एचएएल भारतीय वायुसेना को दो तेजस एमके1ए जेट विमान सौंप देगा। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस एमके-1ए जेट की खरीद के लिए एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया था।

    तेजस एक एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान

    तेजस एक एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। इसे वायु रक्षा, समुद्री टोही और हमलावर भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है।