'भारत के साथ संबंध बेहद महत्वपूर्ण', पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के साथ अपने संबंधों को अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण मानता है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक महान नेता और व्यक्तिगत मित्र मानते हैं। यह बात भारत में अमेरिका के नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के बाद कही। दोनों के बीच रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई।

उधर, मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि गोर के कार्यकाल के दौरान भारत-यूएस संबंध और मजबूत होंगे। मोदी से मिलने से पहले गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ बातचीत की। गोर शनिवार सुबह ही दिल्ली पहुंचे।

उनकी यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जबकि अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के साथ ही भारतीय हितों पर नकारात्मक प्रभाव वाले कदम उठाए जाने के बाद से दोनों देशों के द्विपक्षीय द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बना हुआ है।

भारत-यूएस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा- ''भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए सर्जियो गोर का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि उनका कार्यकाल भारत-यूएस व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।''

गोर ने कहा- '' प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी बैठक शानदार रही। हमने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। हमने महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व और हमारे दोनों देशों के लिए उनकी जरूरत पर भी बातचीत की।''

महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा का महत्व दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चीन ने इन पर निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी राजदूत ने कहा- ''राष्ट्रपति ट्रंप मोदी को एक महान नेता और व्यक्तिगत मित्र मानते हैं। मेरे नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले उन दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत हुई थी। मुझे विश्वास है कि भारत-अमेरिका संबंध बढ़ते रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के राजदूत के रूप में भारत में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं इस बहुत महत्वपूर्ण संबंध की प्रतीक्षा कर रहा हूं।''

भारत-अमेरिका संबंध पर चर्चा विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि गोर के साथ हुई चर्चा भारत-अमेरिका संबंध और इसकी वैश्विक महत्वता पर केंद्रित थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- ''उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और साझा प्राथमिकताओं पर एक बातचीत की।''

बता दें कि गोर, जो व्हाइट हाउस के कर्मियों के निदेशक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं। उन्हें अगस्त में भारत के लिए अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया गया था। इस सप्ताह अमेरिकी सीनेट ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि की।