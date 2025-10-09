चीनी महिला के चक्कर में नौकरी से हाथ धो बैठे अमेरिकी राजदूत, US सरकार बोली- बर्दाश्त नहीं कर सकते

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक चीनी महिला के साथ रोमांटिक संबंध स्वीकार किया था। इस महिला पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध होने का आरोप है। यह कार्रवाई बाइडेन प्रशासन की ओर से पिछले साल लागू किए गए नियम के तहत की गई है। यह चीन में अमेरिकी सरकारी कर्मियों और उनके परिवारों पर चीनी नागरिकों के साथ रोमांटिक या यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगाता है।

संबंधों को छिपाने की बात कबूली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया। राजनयिक ने स्वीकार किया कि उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित एक चीनी नागरिक के साथ अपने संबंधों को छिपाया था।

पिगोट ने कहा, "विदेश मंत्री रुबियो के नेतृत्व में, हम उन कर्मचारियों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएंगे, जो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।" इस मामले ने अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते तनाव को और उजागर किया है, खासकर तब जब दोनों देश पहले से ही कई मुद्दों पर आमने-सामने हैं।

हालांकि राजनयिक का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन कंजर्वेटिव कार्यकर्ता जेम्स ओ'कीफ द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक गुप्त वीडियो में राजनयिक और उनकी प्रेमिका को दिखाया गया था। इस वीडियो ने मामले को और चर्चा में ला दिया।