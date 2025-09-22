Mumbai: UPSC पास कराने के नाम पर होटल कारोबारी से 60 लाख की ठगी, एक गिरफ्तार

मुंबई में एक होटल व्यवसायी इरशाद खान को UPSC परीक्षा पास कराने का झांसा देकर 60 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने याकूब शेख नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने CID अधिकारी बनकर इरशाद को झांसा दिया था। याकूब ने विजय चौधरी से मिलवाया जिसने UPSC का रिजल्ट बदलने का दावा किया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के एक होटल कारोबारी को UPSC परीक्षा पास कराने का झांसा देकर 60 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी अभी फरार है।

मालवणी इलाके में होटल चलाने वाले इर्शाद खान का बेटा सद्दाम खान यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वह चार बार परीक्षा में असफल हो चुका था और पांचवीं बार प्रयास कर रहा था। इसी दौरान इर्शाद की मुलाकात याकूब शेख से हुई, जो अक्सर उसके होटल में आता-जाता था और खुद को सीआईडी अधिकारी बताता था।

बड़े नाम का हवाला देकर झांसा याकूब शेख ने इर्शाद खान को बताया कि उसके बड़े संपर्क हैं और वह उसके बेटे को UPSC पास कराने में मदद कर सकता है। इसके बाद उसने इर्शाद की मुलाकात विजय चौधरी से करवाई। चौधरी ने दावा किया कि वह UPSC का रिजल्ट बदल सकता है।

यकीन दिलाने के लिए विजय चौधरी ने फोन पर खुद को दिल्ली कमिश्नर और UPSC के चीफ ऑफिसर बताकर बातचीत की। इन बातों से प्रभावित होकर इर्शाद खान ने करीब 60 लाख रुपये नकद और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए कई किस्तों में दे दिए।

पुलिस में की शिकायत लेकिन जब सद्दाम खान का रिज़ल्ट बदला नहीं, तो इर्शाद ने दोनों से सवाल किया। इस पर आरोपियों ने बहाने बनाने शुरू कर दिए और यहां तक कह दिया कि शायद उम्मीदवार के धर्म की वजह से उसका चयन नहीं हुआ।