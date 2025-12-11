लोकसभा में ई-सिगरेट पर हंगामा-स्पीकर बोले-लिखित दीजिए, कार्रवाई होगी, नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गुरुवार को उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर सदन के भीतर ई-सिगरेट पीने का गंभीर आरोप लगा दिया। ठाकुर के बयान के बाद सत्ता पक्ष के कई सांसद विपक्षी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने लिखित शिकायत मांगी एवं आश्वस्त किया कि समुचित कार्रवाई की जाएगी।

प्रश्नकाल में जलशक्ति मंत्री आरसी पाटिल से पूरक प्रश्न पूछते हुए अनुराग ठाकुर ने अचानक व्यवस्था की बात उठाते हुए कहा कि क्या सदन में ई-सिगरेट की अनुमति है, जबकि पूरे देश में इसपर प्रतिबंध है। स्पीकर ने स्पष्ट कहा कि नहीं, ऐसी कोई अनुमति नहीं है। इस पर ठाकुर ने आरोप लगाया कि टीएमसी का एक सदस्य कई दिनों से सदन में ई-सिगरेट पी रहा है।

उन्होंने कहा कि यह न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला आचरण है। ठाकुर ने कहा कि संसद देश की सर्वोच्च संस्था है, जिसे करोड़ों लोग उम्मीद और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में सदन में किसी भी प्रकार का धूम्रपान या प्रतिबंधित वस्तु का प्रयोग गंभीर मामला है।

उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई हो। ठाकुर के आरोपों के बाद भाजपा के कई सदस्य सीट से खड़े होकर उक्त सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। हंगामे के बीच मंत्री सीआर पाटिल का उत्तर भी शोर में दब गया। स्थिति बिगड़ती देख स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की।