मोंथा का असर! यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में आज होगी बारिश, IMD ने ठंड को लेकर भी दिया अपडेट
मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पहले भी तीन दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था। अगले 48 घंटों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन बारिश होने पर ठंड बढ़ सकती है। मोंथा का असर यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में दिख रहा है। दिल्ली में भी 30 अक्टूबर को बारिश का अनुमान है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नॉर्थ इंडिया में सर्दी ने दस्तक दे दी है। ऐसा लग रहा है जैसे अब गर्म कपड़े निकालने का वक्त आ गया है। आंध्र और ओडिशा समेत पूर्वी तटों पर आए मोंथा तूफान तापमान में गिरावट की वजह हैं। इस तूफान की वजह से अब तक कम से कम तीन लोगों की जान गई है।
मोंथा के वजह से बदले मौसम की वजह से दिल्ली, बिहार और यूपी के साथ-साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के 17 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में 30 अक्टूबर को हल्की बारिश के आसार हैं।
दिल्ली में बारिश के बाद कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली सरकार ने बारिश के लिए मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन अब जब मौसम विभाग ने प्राकृतिक बारिश का अनुमान लगाया है तो जाहिर है अगर बारिश होती है तो प्रदूषण से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 1 नवंबर के बाद ठंड तेजी से बढ़ेगी।
(A) Depression [Remnant of Severe Cyclonic Storm "Montha"] over south Chhattisgarh & adjoining Vidarbha— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 29, 2025
The Depression [Remnant of Severe Cyclonic Storm "Montha"] over south Chhattisgarh & neighbourhood moved north-northwestwards with a speed of 17 kmph during past 6 hours, and… pic.twitter.com/yiKYiZx7Nu
यूपी में बारिश की संभावना के बाद बढ़ेगी ठंड?
उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 31 अक्टूबर को भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने बताया है कि मऊ, वाराणसी, जौनपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा अयोध्या, बाराबंकी, जालौन, बरेली और रायबरेली में भी बारिश की संभावना बन रही है।
प्रेस विज्ञप्ति: चक्रवाती तूफान “मोंथा” के प्रभाव से बिहार में संभावित वर्षा गतिविधियाँ (30–31 अक्टूबर 2025) pic.twitter.com/gFC2yuHIiu— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) October 27, 2025
बिहार में कैसा है मौसम का मिजाज?
मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले भी विभाग ने तीन दिन के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था। बुधवार को भी करीब 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है।
हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 48 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि अगर बारिश होती है तो ठंड के बढ़ने की संभावना है।
