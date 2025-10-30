मोंथा का असर! यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में आज होगी बारिश, IMD ने ठंड को लेकर भी दिया अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नॉर्थ इंडिया में सर्दी ने दस्तक दे दी है। ऐसा लग रहा है जैसे अब गर्म कपड़े निकालने का वक्त आ गया है। आंध्र और ओडिशा समेत पूर्वी तटों पर आए मोंथा तूफान तापमान में गिरावट की वजह हैं। इस तूफान की वजह से अब तक कम से कम तीन लोगों की जान गई है।

मोंथा के वजह से बदले मौसम की वजह से दिल्ली, बिहार और यूपी के साथ-साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के 17 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में 30 अक्टूबर को हल्की बारिश के आसार हैं।