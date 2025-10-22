पुलिसकर्मियों का अटूट समर्पण राष्ट्र और लोगों को रखता है सुरक्षित, पुलिस स्मृति दिवस पर बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि उनका अटूट समर्पण राष्ट्र और इसके लोगों को सुरक्षित रखता है। पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिसकर्मियों के साहस को नमन करते हैं और कर्तव्य पालन के दौरान उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस पर शुभकामना दी।
पीएम ने एक्स पर कहा, उनका दृढ़ समर्पण हमारे देश और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता सराहनीय है। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे उन 10 सीआरपीएफ कर्मियों की याद में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1959 में इसी दिन लद्दाख के हाट स्पि्रंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में बलिदान हो गए थे।
एक्स पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिस बलों ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के अलावा अपराध और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों को विफल किया है।
उन्होंने एक्स पर लिखा कि पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों को हार्दिक बधाई। इसके अलावा गृह मंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना के बहादुर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर अस्थिरता के साथ ही समाज में नए प्रकार के अपराध, आतंकवाद और वैचारिक युद्ध उभर रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ¨सह ने कहा कि सेना और पुलिस अलग-अलग मंचों पर कार्य करते हैं, लेकिन उनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की रक्षा करना।
