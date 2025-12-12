Language
    विश्वविद्यालयों को अब मिलेगा नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय, 2 महीने पहले UGC जारी करेगा कैलेंडर

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:20 PM (IST)

    शैक्षणिक सत्र शुरू होने के दो महीने पहले अब यूजीसी जारी करेगा कैलेंडर (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अब अपने वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर को सत्र शुरू होने के करीब दो महीने पहले जारी करने के संकेत दिए है।

    यूजीसी ने इसे लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यह कैलेंडर इस बार मई तक घोषित कर दिया जाएगा। आयोग ने यह पहल तब की है कि विश्वविद्यालयों ने शैक्षणिक सत्र की देरी के पीछे एक बड़ी वजह वार्षिक कैलेंडर जारी होने की देरी को बताया था।

    UGC ने प्रक्रिया की शुरू

    साथ ही कहा था कि इससे चलते वह समय से प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते है, वहीं परीक्षाओं के आयोजन व नए शिक्षकों की भर्ती आदि प्रक्रियाओं में देरी हो जाती है। यूजीसी के इसके बाद ही शैक्षणिक कैलेंडर को सत्र शुरू होने से दो महीने जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    जिसमें प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने सहित परीक्षाओं आदि की तारीखें निर्धारित होगी। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने भी इस बार सीयूइटी-यूजी को थोड़ा पहले कराने की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में एनटीए ने इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। जिसमें सीयूइटी -यूजी में शामिल होने वाले छात्रों से अपने आधार कार्ड सहित आरक्षण से जुड़े दस्तावेजों को भी अपड़ेट करने का सुझाव दिया है।

