विश्वविद्यालयों को अब मिलेगा नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय, 2 महीने पहले UGC जारी करेगा कैलेंडर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्वविद्यालयों सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने में जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अब अपने वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर को सत्र शुरू होने के करीब दो महीने पहले जारी करने के संकेत दिए है।

यूजीसी ने इसे लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यह कैलेंडर इस बार मई तक घोषित कर दिया जाएगा। आयोग ने यह पहल तब की है कि विश्वविद्यालयों ने शैक्षणिक सत्र की देरी के पीछे एक बड़ी वजह वार्षिक कैलेंडर जारी होने की देरी को बताया था।

UGC ने प्रक्रिया की शुरू साथ ही कहा था कि इससे चलते वह समय से प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते है, वहीं परीक्षाओं के आयोजन व नए शिक्षकों की भर्ती आदि प्रक्रियाओं में देरी हो जाती है। यूजीसी के इसके बाद ही शैक्षणिक कैलेंडर को सत्र शुरू होने से दो महीने जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।