    गृह मंत्रालय के इनपुट के बाद शिवराज सिंह की सुरक्षा बढ़ी, दिल्ली-भोपाल में बंगलों के सामने की बैरिकेडिंग

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:46 AM (IST)

    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले से ही Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई है। ...और पढ़ें

    केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के आधार पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली-भोपाल में बंगलों के सामने बैरिकेडिंग की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज को पहले से ही Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय से मिले ताजा इनपुट के बाद केंद्र सरकार ने उनके सुरक्षा को और सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं।

    इनपुट के बाद भेजे गए निर्देश

    गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के बाद एमपी डीजीपी, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (सुरक्षा) और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश भेजे हैं कि मंत्री की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो।

    निर्देश के बाद से भोपाल और दिल्ली-दोनों स्थानों पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। भोपाल में 74 बंगला स्थित बी-8 आवास के चारों तरफ पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेडिंग की है। वहीं, दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    दिल्ली-भोपाल में अलर्ट

    इनपुट मिलने के तुरंत बाद भोपाल और दिल्ली-दोनों जगह अलर्ट जारी कर दिया गया। स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों शहरों में शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया गया। देर रात भोपाल भोपाल बंगले के बाहर कड़ी सुरक्षा देखी गई। अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां  अलर्ट पर हैं।