मामा-मामी ने आधी रात भांजी को अगवा कर 90 हजार में बेचा, मुंबई पुलिस ने पनवेल से छुड़ाया; 5 गिरफ्तार
मुंबई में मामा-मामी ने 5 साल की भांजी का अपहरण कर उसे 90 हजार रुपये में बेच दिया। खरीदार ने उसे आगे 1.80 लाख में बेचा। वकोला पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बच्ची को पनवेल से बरामद किया और मामा-मामी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के वकोला से अपने ही मामा-मामी ने आधी रात को 5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे 90 हजार रुपये में बेच दिया। वहीं, खरीदार ने उसे दोगुने दाम 1.80 लाख में आगे बेच दिया। मामले की जानकारी होने के बाद वकोला पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया।
दरअसल, 5 साल की मासूम बच्ची को उसके मामा और मामी ने सांताक्रूज (पूर्व) के वकोला से आधी रात के आसपास अगवा कर उसे बेच दिया था। इस मामले की मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, वकोला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की और बच्ची को पनवेल से बरामद किया।
मामा-मामी समेत 5 गिरफ्तार
पुलिस की एक टीम बच्ची को बचाकर 25 नवंबर को मुंबई वापस ले आई, जहां एक पुलिस अधिकारी ने उसे चॉकलेट खिलाकर दिलासा दिया और फिर उसकी मां को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के किडनैपिंग और उसके बाद ट्रैफिकिंग में शामिल मामा-मामी समेत सभी पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, मुंबई पुलिस ने लिखा, "5 साल की बच्ची के अपहरण और तस्करी से जुड़े एक मामले में, वकोला पुलिस ने बच्ची को पनवेल से ढूंढ निकाला और पांच आरोपियों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया।
जांच में पता चला कि बच्ची के मामा और मामी ने आधी रात को उसका अपहरण कर लिया और उसे 90,000 रुपये में बेच दिया। फिर खरीदार ने बच्ची को 1,80,000 रुपये में किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। तेजी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने बच्ची को पनवेल से बचाया और उसे सुरक्षित रूप से उसकी मां से मिला दिया।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।