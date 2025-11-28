मामा-मामी ने आधी रात भांजी को अगवा कर 90 हजार में बेचा, मुंबई पुलिस ने पनवेल से छुड़ाया; 5 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के वकोला से अपने ही मामा-मामी ने आधी रात को 5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे 90 हजार रुपये में बेच दिया। वहीं, खरीदार ने उसे दोगुने दाम 1.80 लाख में आगे बेच दिया। मामले की जानकारी होने के बाद वकोला पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लिया और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, 5 साल की मासूम बच्ची को उसके मामा और मामी ने सांताक्रूज (पूर्व) के वकोला से आधी रात के आसपास अगवा कर उसे बेच दिया था। इस मामले की मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, वकोला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की और बच्ची को पनवेल से बरामद किया।

मामा-मामी समेत 5 गिरफ्तार पुलिस की एक टीम बच्ची को बचाकर 25 नवंबर को मुंबई वापस ले आई, जहां एक पुलिस अधिकारी ने उसे चॉकलेट खिलाकर दिलासा दिया और फिर उसकी मां को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि बच्ची के किडनैपिंग और उसके बाद ट्रैफिकिंग में शामिल मामा-मामी समेत सभी पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।